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周吉佩封口避谈乐易玲生日失窃案 : 佢回应咗就足够 曾比特赞同窦靖童合唱有火花 邀对方写歌要睇缘份

影视圈
更新时间：12:45 2026-07-12 HKT
发布时间：12:45 2026-07-12 HKT

周吉佩昨晚（11日）为慈善节目《明爱暖万心》演出，提到《东周刊》日前独家爆TVB助理总经理乐易玲去年生日派对发生失窃事件，一名男星疑偷走由周吉佩送赠予乐易玲的Labubu花束，事后有指翻查CCTV锁定涉事男星的身份。失窃事件爆出后，有网民推断曾效力TVB的47岁男星梁烈唯（前名梁烈维、梁竞徽）是最大嫌疑人。谈到乐易玲昨日出席回应事件，指自己没有睇过CCTV，亦相信周吉佩也没有睇过。周吉佩表示：「上次已经讲咗来龙去脉，觉得佢回应咗件事就最好已经足够，我不便再讲落去。」

曾比特听医生话暂停健身

同场出席的曾比特，可见他身形瘦了不少。他表示现在少操身形，因为医生劝告他，所以也暂停做健身运动，又爆日前为新歌拍MV两晚通宵，可能因而变瘦。提到早前曾比特与窦靖童在《歌手2026》联名赛中首度合作，合唱经典歌《半点心》。曾比特大赞跟对方合作有火花，大家相处很开心。谈到可有叫窦靖童为他写歌，他笑言要睇缘份，不过对方为比赛忙碌中，日前有传讯息鼓励对方，并谓：「加油」。

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