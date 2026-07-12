周星驰《功夫女足》致敬离世吴孟达惹泪目  达哥曾叹老死不相往来  东方卫视主持插新片好难看

周星驰（星爷）一人身兼导演及编剧，延续2001年经典神作《少林足球》「功夫＋足球」核心概念的新片《功夫女足》，已于7月11日全国正式上映。挟著星爷的强大号召力，电影首天总票房已火速冲破2亿人民币！不过伴随著亮眼票房的，除了星爷为粉丝带来的满满情怀与感动外，还有网上极度两极化的观影评价。

《功夫女足》彩蛋曝光致敬吴孟达

《功夫女足》上映后，片尾3大惊喜彩蛋亦随之曝光，其中《少林足球》金阵容再聚，四师兄陈国坤、六师弟林子聪，和疑似是周星驰均背向镜头出现在观众席。陈国坤大赞「峨嵋队」有两把刷子，林子聪转头问星爷：「师兄，你怎么看？」星爷轻挑回答：「那就和她们踢一场。」这一幕「背影对话」瞬间引爆网络，因为林子聪向左移向周星驰时，特意空出一个位置，不少内地网民直指这个彩蛋是星爷在向已故的黄金拍档吴孟达（达哥）致敬，纷纷留言表示「令人泪目」。

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吴孟达曾叹「老死不相往来」

提起吴孟达，两人曾缔造《逃学威龙》、《九品芝麻官》等无数经典，但自2001年《少林足球》后便再无合作。达哥生前接受内地节目访问时，曾坦言对这段友情的消逝感到无奈，直言：「现在感觉好像有一点……老死不相往来的那种感觉。」他感叹或许是双方身分与财富有了改变，但仍感恩表示「相识一场，缘分都不容易」。

周星驰灵堂哀伤送别

2021年达哥因肝癌病逝，星爷强忍悲痛前往世界殡仪馆致祭。当时星爷与姐姐周文姬一起到场引起小混乱。星爷在灵堂逗留了9分钟后离开，面对传媒追问感受，他全程未发一语，仅挥手致意便黯然上车离去，这份无言的悲痛至今仍让影迷感到唏嘘。\

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周星驰谢票：做得不够好

为了宣传《功夫女足》，久未公开露面的周星驰近日联同张小斐、迪丽热巴、雪野等演员现身天津谢票。从现场片段可见，面对全场热情粉丝，星爷罕有地展露感性一面，直言：「觉得有点惭愧，有时常常觉得自己做得不够好，很怕辜负了大家的支持。」

周星驰谢票眼泛泪光

谈到电影理念，他坚定表示：「谢谢中国功夫世界第一，这是我一直以来的信念，所以在我心中，觉得峨眉队肯定是打爆全世界的。」最感人的一幕，是主持人请星爷背向观众，全场齐声高呼：「我们永远站在你背后！」此举让星爷大为感动，现场疑似眼湿湿，气氛温馨感人。

东方卫视主持发文轰好难看

尽管首日票房大收，但《功夫女足》的口碑却陷入了「冰火两重天」的极端局面。东方卫视知名主持人林海更是在微博小号晒出电影票根，毫不留情地狠批：「星爷，不欠你了。好难看。」面对网民争议，他直言因为自己「真金白银看过之前的每一部，所以不欠」，更在其他博主的评论区补充：「梗是老的，演员是过火的，剧本是脆弱的。」

《功夫女足》评价两极

目前微博上「#功夫女足 难看」与「#功夫女足 好看」两个极端话题同时霸占热搜。部分网民大赞电影「无厘头搞笑」、「热血依旧」；但亦有不少观众给出负评，甚至有网民直斥这是「周星驰生涯最差」，留言酸爆：「19.9元（票价）都亏」、「一言难尽」。