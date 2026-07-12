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MC张天赋回应姚焯菲被无礼对待：每个表演者都值得尊重 汤令山任尾场嘉宾宣布明年1月开红馆

影视圈
更新时间：12:15 2026-07-12 HKT
发布时间：12:15 2026-07-12 HKT

一连五场MC张天赋《E=MC2 演唱会2026》昨晚（11日）于红馆演出尾场，不少圈中人都有到来捧场，包括郑伊健、周柏豪、炎明熹、李元元和妈妈梁志莹、李彩华、张蔓姿、林奕匡、汤怡和麦秋成、ROVER等等。张天赋在演唱会上表示这晚已是最后一场，回想入行2年后首次踏上红馆时的不足与慌张，自觉现在已成长了很多，笑言已来到最后一场，不需要再留力，会毫无保留地演出，观众随即大叫「除衫」，他即笑指「无咁快」，毫无保留并非指除衫，不过之后都有除去外套骚手臂，他又不时走近观众前自拍，大会摄影师亦跟著捕捉他与粉丝互动的时刻。

汤令山感激MC鼓励

这晚请来汤令山、希晋和Kwan.T做嘉宾，张天赋与汤令山合唱《泥菩萨》，张天赋透露原本这歌有机会是二人合唱，但因种种原因未能成事，故藉演唱会将合唱版带到舞台，又说与汤令山同期加入公司，第一次见面是在公司的周年晚宴上，当时汤令山在台上献唱，觉得他唱歌很好听，后来都有不同的合作，不过大家平时很少聊天，很感谢他来做嘉宾，而汤令山趁机宣布明年1月将于红馆开骚，并提到与张天赋的一件往事，称曾cover过一首广东歌，但网上留言很刻薄，说他唱得很难听，令他不开心了一晚上，「本来我已经忘记，但因今次来做嘉宾，我就重看大家的对话，当时他叫我『不用理呢啲评论，你已经做得好好』，我就回他多谢，这是我们之间一次有意义的对话，我和他不熟，但呢个对答俾我好多鼓励，多谢佢。」他最后应观众要求献唱《隔墙有耳》和《与我无关》，又特别多谢音乐总监徐浩、排舞老师Max和经理人May，当他感谢经理人时，笑指身边所有事都与她有关，好似是「呢个位要不要除衫佢话事」，观众即起哄除衫，他大叫「唔系呀」，场面好笑，而他唱到最后一首歌《七点半钟的阳光》时强忍泪水，唱完后见他抿著嘴下台。

张天赋开骚压力大最想打边炉

张天赋受访时直言一开始开骚压力很大，现在终于可以放松，笑言现在最想打边炉，已忍口3个月，他又喜欢食辣，不过也只能放纵一星期，之后都要继续保持身形，他自评演出7.5分，指不可能给满分，有进步空间，自觉歌艺和身形可以更好，讲到粉丝不断大叫除衫，问他为何不满足粉丝，他笑说：「我已经露了手臂，人哋露是有型，我露就猥琐，我依家的身形未去到那个境界，条腰仲未得，仲有少少肉凸出来，虽然现在腰围28、29，但仲未得。」讲到他在台上两次差点被绊倒，他笑说：「我对鞋比较高，是有点不方便，而且一开心就不会望地下，又想快点走到粉丝面前，但有惊无险，无事嘅。（最后一晚忍到在台上不喊？）当下百感交杂，5场终于完成，终于挨过演唱会，能完成整个个唱一点也不易，加上又有感性部分，去到最后一首时都不想失礼，虽然都唱得不好，但都不想失礼，最后耳机有少少小意外，无事嘅，只是情绪太激动。」讲到他前晚找来洪嘉豪合体，有传场外黄牛门票炒至9800元，他哗了一声，并感谢每个来支持的粉丝，至于姚焯菲（Chantel)应邀做嘉宾却被他的粉丝粗言对待，张天赋指每个表演者都值得被尊重，而且那次是一个好好的表演，「我哋第一次在红馆唱这首合唱歌，是福利，要好好珍惜，这是很开心的一件事，所以Chantel都不要放在心中，不要不开心。（会提提粉丝说话时可婉转一些？）如果我能控制的话，个世界会好美好。」对于5晚演唱会的嘉宾除姚焯菲外，其他4晚都是同公司歌手，张天赋表示嘉宾方面是针对曾有过合唱歌的歌手，笑指当初合唱都是由公司促成，再促成今次做嘉宾，但问到他下月可会做姚焯菲的演唱会嘉宾，他表示要看公司安排。

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