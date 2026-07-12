MYNT恨出埠拍团综 宋宛颖庄子璇港姐底子跳舞无惧「斗零踭」 倪嘉雯惊「拗柴」着平底鞋

周吉佩、冼靖锋、胡鸿钧、曾比特、女团Honey Punch、MYNT组员宋宛颖、倪乐琳、庄子璇、乔美莎、倪嘉雯及卢映彤等昨晚（11日）为慈善节目《明爱暖万心》演出。

倪嘉雯认平衡力差

女团MYNT宋宛颖和庄子旋均穿著高跟靴，其他成员则穿著平底鞋。倪嘉雯笑言自己平衡力差，因为表演跳唱其中有舞步要旋转，担心会「拗柴」就著平底鞋。反而宋宛颖和庄子璇笑指参选港姐著惯高跟鞋，今次著「斗零踭鞋」无问题。

MYNT成员各有不同理想地

谈到跟另一女团Honey Punch同台演出，MYNT表示十分欣赏她们。问到MYNT可想将来拍摄团综，她们异口同声赞好，倪乐琳笑指最想到法国巴黎，在当地见识一下又可拍MV。倪嘉雯则笑谓想到韩国跟当地女团学习。乔美莎笑言希望跟队友到家乡澳洲拍团综，届时跟她的家人见面，又赞当地好多美食。谈到可会尝试玩跳伞？她们随即耍手拧头，惟独庄子璇点头表示愿意玩，因为自己最喜欢玩游戏，但经理人指要找赞助商先。