名人杂志│Jer破格演出当街烂醉屙尿 冬菇头黑斑Look 孖黄德斌白只推棺材│独家追踪

由金像奖提名美术指导张蚊首次执导的剧情长片《不得不好死》（暂名），改编自真人真事，讲述一生与皮肤癌搏斗的陈伟霖，在父亲离世后突然失踪，亲友们远赴冰岛寻人的故事。电影邀得陈奕迅（Eason）与朱茵饰演夫妻，MIRROR成员柳应廷（Jer）则演两人患上罕见黑色素瘤皮肤癌的儿子威廉，而白只则饰演Jer的朋友，阵容令人期待。日前剧组再度出动在中环一带拍外景，《星岛头条》独家直击，Jer的冬菇头配满脸黑斑造型首度曝光，剧中他与白只更上演醉酒闹事戏码，二人更当街扮屙尿，其后再移师红磡联同黄德斌拍摄街头推棺材场面，意识大胆又充满黑色幽默。文、图：娱乐组

Jer这晚以冬菇头、黑斑造型亮相街头，神还原一生与皮肤癌搏斗的陈伟霖。

日前约晚上7时，剧组率先在中环一带展开拍摄。现场所见，Jer为完美呈现角色，放下偶像包袱接受长时间的特技化妆，见他以冬菇头上阵，全身与面部均布满密麻黑斑，造型相当抢眼，骤眼看的确与陈伟霖本人有几分神似，途人一时间也未必认得出是MIRROR成员。Jer与白只整理好妆容后，火速进入状态，脸上化上微醺的红妆，脚步浮浮地在街头游荡。第一场戏讲述二人饮到好醉，沿斜路左摇右摆行落去，两人将醉酒后的失态演绎得入型入格，Jer不时高声唱歌，白只则在旁胡言乱语，情绪高涨。

神还原「发酒瘟」醉态



期间，一辆私家车驶近并响按，原本已醉得神志不清的Jer突然「发酒瘟」，瞪大双眼、情绪失控地冲到车头前拦截，更破口大骂，相对清醒的白只，即出手劝阻，一边用力拉走Jer，一边向司机做抱歉手势让车辆通过。二人拉拉扯扯，期间人有三急，他们竟双双在街边屙尿，场面搞笑。为营造小便效果，剧组预先准备了两个大水瓶，Jer和白只拍摄时一边挤压一边抖动身体，从后方看过去，水柱直射墙角，形态极之神似。二人更边「屙」边放声大笑，十足是街头烂醉如泥的醉汉，在场工作人员亦不时被二人夸张的肢体语言逗得偷笑。

一辆私家车驶近并响按，原本已醉得神志不清的Jer突然「发酒瘟」，瞪大双眼。

在场工作人员亦不时被二人夸张的肢体语言逗得偷笑。

Jer与拍档白只当街「屙尿」，将醉酒后失态演绎得入型入格。

戏里戏外真感情



约晚上9时，剧组转阵到红磡一条较僻静的街道继续拍摄，黄德斌登场会合Jer与白只。这场戏讲述三人对棺材毫不忌讳，合力推着一副黑色棺材前往垃圾站，途中疑因路面不平，棺材盖突然「嘭」一声跌落地上，Jer与白只见状即时夹手夹脚将棺盖抬起重新盖好，再继续推向垃圾站。三人经历一轮奔波后，坐在垃圾站前休息「吹水」，每人手执一支啤酒，黄德斌带头举杯，Jer与白只齐声和应，三位好兄弟碰杯畅饮，笑得开怀，与身后堆满的垃圾及旁边的棺材形成强烈对比。在拍摄期间，三人充满默契，休息时更是有讲有笑，可见戏里戏外感情也相当不错。

首遇Eason变怕丑仔



《不得不好死》由廖婉虹监制、卓亦谦编剧。该片继早前在冰岛完成外景拍摄后，近日亦在香港继续拍摄。戏中Jer破格演出，探讨如何面对死亡、活出「好死」的生命课题。早前他坦言，若举行生前丧礼也不错：「将来我在生命最后一刻，与家人朋友聚会是不错的一件事，因为仍然可以听到大家跟我讲的说话。」Jer在电影中与偶像陈奕迅（Eason）饰演父子，他难掩兴奋，表示：「可以同Eason合作到非常开心，喺音乐上面期待咗好耐。今次就喺电影上面，终于有第一次嘅合作。」他大赞Eason有演技，笑说：「我哋两个都系好有演技，都有对手戏。」亦感谢拍档白只与陈书昕（Sheena），形容所有演员都很厉害，作品水准极高。

对于能与偶像Eason合作演父子，Jer难掩兴奋。而朱茵则饰演他的母亲。

电影改编自陈伟霖的抗癌真人真事。

Jer暂时放下偶像包袱，颠覆平日的靓仔形象。



Jer更忆述第一日在片场与Eason见面时，怕丑仔上身，只敢说：「Hello你好，我叫阿Jer。」并形容自己是「i仔」不敢太多说话，但Eason非常主动跟后辈倾偈，讲音乐、讲电影，令他既感恩又紧张：「佢非常之主动去同我讲嘢，我都有好努力咁同佢倾偈，但系我i仔搞唔掂！」对于一直期待音乐合作却苦无机会，如今因电影结缘，Jer直言：「好感恩，都有啲匪夷所思，希望有首合唱歌就好！」他更透露「追星大计」，计划待电影后期制作完成后，便会趁机会向Eason开口邀请合唱主题曲，言谈间充满对偶像的敬畏与期待。