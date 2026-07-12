末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议

近日，有不少疑似香港「末代贼王」季炳雄的近照及短片在抖音疯传，引发大批网民热议！一个IP属地位于加拿大、名为「JJ西瓜传媒」的帐号，连日公开了一名长者的生活片段及受访短片。从画面上看，该男子的眉眼、鼻型及脸部轮廓均与当年叱咤一时的季炳雄极度相似，更有网民找出季炳雄出狱后被传媒拍到变老后的照片，与网上照片中的男子相似度高达9成。更令网民热议的是，片中经常与他合照聚会的年轻男子，脚上竟疑似戴著「电子脚镣」，背景似乎殊不简单，让这位传奇人物的现况再度成为大众焦点。

季炳雄生活惬意样貌变慈祥

从「JJ西瓜传媒」连日上载的多张照片及访问短片可见，这名疑似季炳雄的长者虽然已满头白发、面带岁月痕迹，但其独特的眉眼、鼻型及深邃的脸部轮廓，依然与当年警方通缉令上的照片如出一辙。影片中的他精神奕奕，不仅淡定地在镜头前接受访问，近来更频频出席饭局与友人碰杯相聚，生活看似相当惬意。有网民将照片转发到不同社交平台，认为曾令人闻风丧胆、被不少电影当作取材对象的一代贼王，如今却变成了看似慈祥的老人。不少网民都好奇，季炳雄忽然如此高调，是否打算铺路做网红。

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季炳雄与叶继欢、张子强合称「三大贼王」

回顾季炳雄的惊天罪行，他早年由广州偷渡来港，从扒手逐渐演变成策划多宗持械行劫的犯罪集团首脑，与叶继欢、张子强合称香港「三大贼王」。自1980年代中后期起，他多次伙同「省港旗兵」持枪及手榴弹洗劫中环、铜锣湾等多间大型珠宝金行。其行事心狠手辣，最轰动的一宗发生于1994年，季炳雄集团打劫中环金轮表行后，在逃至地铁中环站时与警员爆发激烈枪战，双方驳火期间流弹不幸击毙一名23岁女途人，并造成另外6人受伤，事件震惊全港。

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季炳雄2003年被捕 重判入狱24年

沉寂数年后，季炳雄于2001年再度犯案，在旺角窝打老道遇上警员截查时，竟近距离开枪轰伤两名探员，随后更持械打劫始创中心表行。警方随即创下历史，悬红高达200万港元并透过国际刑警发出全球「红色通缉令」全力追缉。直至2003年平安夜，警方出动特别任务连（飞虎队）采取强攻爆破，在油麻地文景楼一个单位内成功趁其熟睡将季炳雄及同党制服，并起获AK-47突击步枪、手枪等近30年来最大批的军火。最终，他被高等法院裁定非法藏有军火及使用枪械意图抗拒合法逮捕等罪成，重判入狱24年。

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季炳雄2020年出狱被递解出境

经过漫长的铁窗生涯，季炳雄在扣减刑期后于2020年1月刑满出狱。由于他没有香港合法居留权但持有美国护照，出狱当日在香港警方及入境处等多个部门严密押送下，直接被递解出境并乘坐航班飞往美国纽约。出狱短短数年，这位昔日令全港闻风丧胆的头号通缉犯，如今不仅重获自由，更疑似在加拿大华人圈安享晚年。这些近来频繁曝光的抖音短片及照片，不仅勾起了大众对香港警匪片时代的集体回忆，也让年轻一辈对季炳雄现况及曾犯下的罪行产生好奇心。

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