詹天文首个唱直呼上台超紧张 泪谢「天文台」不离不弃 准备20张相送刘马车喜欢进击的粉丝

詹天文（Windy）今晚（11日）旺角麦花臣举行首次个人演唱会《Chapter One Live in Hong Kong》，吸引向海岚、舒文与太太、罗毓仪与男友林俊其、林智乐、《声梦2》赵紫诺、刘芷君、 《声秀》甄敏芳、颖乔、乐易玲与两个儿子、黄奕斌、余宗遥等前来捧场。台下观众席后排位置设置了一个小舞台，变相令座位减少超过100个，而最后排的观众席亦以黑布遮掩。

詹天文计划完骚食大餐

身穿浅蓝色伪透视裙的Windy大晒长腿，唱出英文歌《Seeds of Truth》为演唱会揭序幕，跳唱了三首歌后，Windy开口跟大家打招呼：「大家好吗？可唔可以俾多啲欢呼声我听先？上台前非常紧张，见到大家就觉得安心，因为有好多人喺支持自己，好幸运可以举行我solo演唱会。」而她又反问大家食饭未，笑言现在非常肚饿，完骚后会去食大餐。之后Windy换上黑色bra top与短裙跳唱蔡依琳的《舞娘》及《麻烦弹开》等歌曲，期间更被女舞蹈员抬起坐在她们的膊头上，俨如女王般。

钊峰即场清唱《天梯》

演唱会中Windy请来C AllStar 成员钊峰担任嘉宾，两人合唱《讲男讲女》，钊峰讲笑指因Windy歌迷叫「天文台」，故以为会请前天文台长林超英做嘉宾：「林超英，林超英，叫叫吓变梁钊峰，真心觉得Windy唱得好好，叫林超英嚟解释吓呢个天文现象。」钊峰又谓要多谢Windy叫他做「钊峰」，因很多后辈都也叫钊峰老师或哥哥，更指可以叫他做「钊峰仔」。Windy则解释细个很少听广东歌，但十年都就听过《天梯》，所以好荣幸请对方来做嘉宾，更问他是否可即场唱，而钊峰亦有求必应清唱了几句。之后年头曾做左膝半月板撕裂手术的钊峰亦唱出为脚患写的歌曲《半月办好》。

Windy自爆《声梦》后失自信

演唱会完结前，Windy换上露膊Tee和短裤现身，更将礼物掟向台下歌迷，令全场high爆，之后她感性地表示要得到机会很难，所以自己要保持最好状态，也多谢帮过她的人，而当讲到fans时，Windy终忍不住喊：「入行前我系好自信嘅人，因为《声梦传奇》比赛之后遇到好大打击，𠮶时觉得自己唔配得畀大家支持，但「天文台」一直以来都陪伴我行到嚟呢一步，亦多谢我屋企人，行到呢度系好难，要付出加倍努力，因为我觉得自己做得未够好，我记得《声梦》我都有讲过，失败唔紧要，我会自己蜕变，成为更新Windy，呢次系我第一场演唱会，可能有不完美地方，但我都好努力筹备，希望你哋钟意。」之后她与粉丝影大合照，不过就笑指喊到好样衰，要先补妆再影。

Windy有做Gym可以保护自己

Windy在完骚后受访，问到何时开part 2，她坦言已准备好，随时都可以：「乐小姐都话会，希望可以喺大湾区做巡回演出。」提到她在台上指曾受过好大打击，Windy解释是参加《声梦》时受导师、批评及结果打击，再加上十强又被淘汰，当时日日喊，觉得自己不适合做这一行。近日有人贴出网红刘马车的信件，信中正身在白沙湾惩教所的他透露自己因看《唱钱》后喜欢了Windy，更叫人回信时放20张Windy的照片，Windy听后即时O咀，愕然地表示：「真系㗎？我完全唔知呢单嘢㖞，我知佢系边个，多谢佢，（你会唔会准备20张相？）随时Ready ！我可以私人畀佢，（怕唔怕呢个进击的fans？）我好钟意进击嘅fans，我心目中进击都可以代表好激情，好钟意我，当我喺台上叫得好大声，好支持我，（如果有朝一日佢嚟揾你，你会点？）我会同佢say hello同签名，唔惊嘅，我对每位粉丝都很喜欢，真系唔惊！（识唔识两招防身？）我而家有做Gym，可以保护到自己，细个都有学功夫嘅。」

Windy不介意撞样郭珮文

染了一头金发的Windy也被指与郭珮文似样及似韩国女团成员，她即开心表郭珮文也好靓女，又谓有想过维持这个发色：「自己钟意金色多黑色头发，但想大家可关注番个人，每个人都有个人特色，唔系染咗只色就似边个。大家可以支持返自己钟意嘅人。」而对于观众席设小舞台，变相令入座人数减少，她指这是新尝试，是好事，因跟观众的距离更近：「（人数）唔紧要啦，总之够近可以见到佢哋每个人嘅样，（后面座位铺布！）咁就要问返主办方，其实我都唔知，（怕唔怕被误会入座率低？）唔紧要，我需要接受唔同元素嘅评论，大家点讲我都接受，如果有真摰建议，我都会做改善，（怕唔怕啲人话你fans唔够？）唔惊，因为经常都会有负面评价，我而家识得去消化，同埋我之后梦想系开红馆，而家系储fans，呢个系愿望，希望梦想可以成真。」提到好姊妹姚焯菲等未有到场，她指对方可能因工作关系，不过虽然人没有来，但姚焯菲与炎明熹等人也有送上花篮支持。另外，她刚才演出时露出胸垫，令她不时要用手扯衣服，Windy指可能因自己动作太多关系，不过也做足安全措施，所以不会走光。

