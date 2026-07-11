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詹天文首个唱直呼上台超紧张 出场即晒长腿 Bra top短裙热舞变身女王

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-11 HKT
发布时间：22:15 2026-07-11 HKT

詹天文（Windy）今晚（11日）旺角麦花臣举行首次个人演唱会《Chapter One Live in Hong Kong》，吸引向海岚、舒文与太太、罗毓仪与男友林俊其、林智乐、《声梦2》赵紫诺、刘芷君、 《声秀》甄敏芳、颖乔、乐易玲与两个儿子、黄奕斌、余宗遥等前来捧场。台下观众席后排位置设置了一个小舞台，变相令座位减少超过100个，而最后排的观众席亦以黑布遮掩。

詹天文计划完骚食大餐

身穿浅蓝色伪透视裙的Windy大晒长腿，唱出英文歌《Seeds of Truth》为演唱会揭序幕，跳唱了三首歌后，Windy开口跟大家打招呼：「大家好吗？可唔可以俾多啲欢呼声我听先？上台前非常紧张，见到大家就觉得安心，因为有好多人喺支持自己，好幸运可以举行我solo演唱会。」而她又反问大家食饭未，笑言现在非常肚饿，完骚后会去食大餐。之后Windy换上黑色bra top与短裙跳唱蔡依琳的《舞娘》及《麻烦弹开》等歌曲，期间更被女舞蹈员抬起坐在她们的膊头上，俨如女王般。

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