向海岚银发妈妈罕曝光气质优雅 去年曾跌倒险出事 为安心北上体检

前港姐冠军向海岚是圈中出名的孝顺女，与母亲感情深厚，去年向妈妈不慎跌倒，令向海岚非常担心，今年初曾陪母亲北上做体检，对妈妈照顾无微不至。向海岚近日在社交平台分享与母亲的合照，透露对爱犬的不舍。

向海岚妈妈银发Look显优雅

向海岚在IG分享与母亲及爱犬Chloe的合照，照片中见到向妈妈已届高龄，头发花白，但精神状态看起来相当不错，样貌慈祥，气质温文尔雅。向海岚与母亲对爱犬Chloe离世感到不舍，二人双眼通红，非常难过。

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向海岚贴出多张与爱犬的合照，也有与母亲「三代同堂」的照片。向海岚为陪伴17年的爱犬Chloe举办告别仪式，并撰长文悼念：「今天是你生日，17年的狗生圆满了，谢谢你来到我们家，带给我们很多的快乐回忆，谢谢你陪伴我渡过高低起跌。」在其中一张照片中，向海岚俯身亲吻爱犬，场面令人心酸。

向海岚母亲曾意外跌倒令人忧心

向海岚的母亲去年曾不慎在家中跌倒，幸好没有骨折，只是手脚有些瘀伤，当时令向海岚大为紧张，即时放下手上工作，陪妈妈去检查。向海岚今年初便携妈妈到内地进行详细的身体检查，听取专业人士讲解，让母亲体验内地的先进医疗设备及服务，展现出对妈妈的健康极其重视的态度。

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