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虾头Gary哥哥相识33年 首合演《唔妥你还是爱你》 全场爆满感动落泪

影视圈
更新时间：21:15 2026-07-11 HKT
发布时间：21:15 2026-07-11 HKT

杨诗敏（虾头）与谭伟权（Gary哥哥）共同创作的全新舞台剧音乐骚《唔妥你还是爱你》，昨晚在香港艺术中心寿臣剧院揭幕，由卢俊豪执导、Chris Mak担任音乐总监。首场演出全场爆满，二人由Gary哥哥经典儿歌《白石岭公园》中12只恐龙，唱到虾头以陈蕾的《伸缩自如的爱》表达自己现在的爱情观，台下反应热烈，笑声与掌声此起彼落，气氛炽热。演出大胆打破传统舞台剧与音乐剧框架，巧妙融合戏剧、音乐及即场互动。观众步入剧场，虾头与Gary哥哥已亲自于台下迎接，指导大家以QR code即场点歌暖场，随即唱出一曲「剧场规矩」，提醒观众关掉手机，为长达两个多小时的精彩演出揭开序幕。

虾头与Gary哥哥一人分饰多角

剧中虾头与Gary哥哥一人分饰多角，从中学时期错摸搞笑的暧昧情节，到夫妻多年相处后的摩擦误会，再到女主角离别的感人场面，以多首经典金曲串连出横跨年代的爱情故事，包括儿歌《我系小忌廉》、梁汉文与杨千嬅合唱的《滚》，以及张国荣的《你是明星》，首首耳熟能详，引发全场共鸣。演出期间，虾头再次以「陈玲玲」角色现身，即场教授观众男女相处之道，互动环节笑料百出。二人亦以倾谈方式，分享自虾头17岁相识至今的奇妙缘份，真挚对话配合动人歌声，每个环节均赢得全场热烈掌声。

虾头与Gary哥哥encore《冰山大火》

临近谢幕，虾头感动落泪、真情分享：「今晚真系好特别，我哋经历咗好多第一次。当年我细个入艺术学院，根本唔知戏剧系乜，但同Gary哥哥及一众师兄师姐参演音乐剧《遇上1941的女孩》时，见到佢哋嘅努力，令我立志要努力读书，将香港优秀嘅文化音乐剧同舞台剧带畀观众。」她又透露以往因自觉声线似梅艳芳而有所顾虑，但其实多位老师均指其声线偏高，故今次特意拣选多首从未演绎过嘅歌曲，仍在学习阶段，最重要是投入演出，感恩有观众见证。虾头亦提及开场前Gary哥哥对她说的一番话，令Gary哥哥顿时感触，眼眶泛红：「我哋1993年已经认识，虽然合作唔算多，但感情好深。我可以话系睇住虾头成长、蜕变。今次佢邀请我，我完全唔需要考虑，即刻答应，因为我哋有好多共同回忆。」演出尾声更罕有地在寿臣剧院出现encore环节，全场观众起身，虾头与Gary哥哥联同音乐总监Chris Mak合唱梅艳芳的《冰山大火》，全场一齐唱跳，气氛高涨，犹如置身红馆，为剧场带来难得的炽热体验。

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