郑秀文答谢会第二场直击｜许志安现身做嘉宾 夫妻罕同台掀高潮 Sammi：今晚唔想自己一个人

乐坛天后郑秀文（Sammi）因演唱会延期而于启德主场馆补办的「You & Mi 郑秀文演唱会2026」答谢会今晚（11日）来到第二场。继昨晚（10日）首场有天王刘德华霸气撑场后，今晚的嘉宾阵容再献极大惊喜——Sammi老公许志安现身担任嘉宾，夫妻档罕有同台，瞬间引爆全场热烈气氛！

郑秀文临时揾老公许志安做嘉宾

郑秀文（Sammi）介绍老公出场前，表示：「本来原先个演唱会系冇任何嘉宾，但我觉得今晚喺呢个舞台上，我希望有一份更加大嘅能量畀到自己。因为确实……呢几日走过嚟真系好唔容易。前几日就同呢个人讲，『你可唔可以做我嘉宾啊？』。」她表示当年在红馆停电都有这个人在身边，而这次遇上突发状况，第一个想起的人就是对方，「我都好想有呢份力量帮我度过今晚。」接着，老公许志安（安仔）登场，与老婆合唱了《一步一生》。郑秀文在演唱时，老公许志安则在一旁温柔地看著她，两人手牵手，眼神交流充满爱意，展现了深厚的夫妻情谊，引起全场尖叫。

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郑秀文忆起于红馆停电演出有老公陪伴

演唱结束后，郑秀文向观众透露，邀请许志安上台是临时的决定：「我今晚唔想自己一个人，于是问公司可唔可以加个嘉宾。」她开玩笑地提到了为此要处理保险等问题，「整得切，帮你买咗保险。」引来现场一阵笑声。郑秀文续说：「唔使讲，系啦……我记得初次喺红馆，冇晒电、黑晒嘅时候，咁得觉得今次又系咁样（演唱会突然延期）嘅时候…。」许志安则笑笑，再多次向观众鞠躬致意，态度谦逊。随后二人再演唱《其实你心里有没有我》，重现经典合唱情歌。最后许志安离场前，亦与老婆郑秀文拥抱。

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郑秀文答谢会首场高清照片：

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