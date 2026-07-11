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BLACKPINK成员Lisa疑带新欢「泰国车银优」见家长？ 传嫁豪门梦碎情断LVMH三公子

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-11 HKT
发布时间：23:00 2026-07-11 HKT

韩国女团BLACKPINK的四位成员感情生活，向来备受大众关注。当中的泰籍成员Lisa的绯闻对象传完一个又一个，继豪门富二代、设计师兼名模后，又与泰国人气男神、有「泰国车银优」之称的Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat）交情匪浅，近日更传出疑带男伴见家长，引起网民热议。

Lisa泰国餐厅遭网民巧遇

近日有网民在社交平台转发照片，见到疑似Lisa带同一名身形高挑的神秘男子，与父母温馨用膳，被网民在泰国当地的餐厅巧遇。有网民比对细节后，指Lisa同行的男子正是 Blue Pongtiwat，因此传出Lisa「带新欢见家长」的传闻。

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Lisa29岁生日暧昧庆祝

有指Lisa与Blue Pongtiwat是相识多年的好友，二人疑从朋友关系升华。Lisa于今年3月庆祝29岁生日，Blue Pongtiwat在社交平台上大方公开二人的亲密合照。照片中见到Lisa身穿性感比坚尼，甜笑依偎在Blue Pongtiwat的身旁，男方又用蜡烛灯拼出「LISA」字样送上惊喜，暧昧指数爆灯。

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Lisa曾传恋名模Fai Khadra

而曾与Lisa传出恋情的千亿身家LVMH集团三公子Frédéric Arnault，今年未见现身Lisa的生日，因而有传二人情变，Lisa嫁入豪门梦碎。但Lisa从未就与三公子Frédéric Arnault的绯闻回应，保持一贯的沉默态度。Lisa亦曾与名模Fai Khadra因亲密照流出，而传出绯闻。

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