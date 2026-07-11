毕彼特现身世界杯力挺西班牙 班尼狄治孖马田温网并肩观赛打破不和

正在美加及墨西哥举行的世界杯赛事进行得如火如荼，全球掀起足球狂热！连一向不太热衷足球赛的荷里活群星，最近亦纷纷入场睇波。好似于当地时间周五（10日）在洛杉矶举行的世界杯八强赛──西班牙对比利时，就吸引到不少名人红星去捧场，当中包括毕彼特（Brad Pitt）和女友Ines de Ramon、西班牙影帝影后夫妻档谢菲亚巴登（Javier Bardem）和彭妮露古丝（Penelope Cruz）、英国摇滚劲旅Oasis灵魂人物Noel Gallagher、曼联传奇中坚里奥费迪南（Rio Ferdinand），以及比利时国王菲利普等。毕佬与谢菲亚因合拍《F1电影》而感情甚笃，二人在包厢甫见面就来个热情抱抱。谢菲亚和彭妮露自是西班牙队铁粉，毕佬除了志在跟好友共聚，亦落力替死党爱队打气，最终西班牙在一班红星力撑下以2比1打败比利时，晋级四强。

剧迷激动盼有《新福尔摩斯》第5季

除了世杯之外，目前最瞩目体坛盛事都应该是在伦敦举行的温布顿网球赛。此项网球坛盛事亦有不少猛人捧场客，包括英国女星姬拉丽莉（Keira Knightley）和菲莉丝迪钟斯（Felicity Jones）、澳洲名导巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）、《Vogue》全球编辑总监Anna Wintour、时装设计师Tom Ford等等。但最叫人惊讶的是「奇异博士」班尼狄甘巴贝治（Benedict Cumberbatch）与《黑豹》男星马田费曼（Martin Freeman），竟联同班尼狄太太Sophie Hunter排排坐睇球赛，二人中间虽隔着Sophie，但席间三人却边睇波边聊天，倾得十分开心。班尼狄与马田因合拍英剧《新福尔摩斯》而双双爆红，但多年来一直有传二人不和，甚至有指这部经典剧集拍到第4季就停下来是因为二人不愿再合作。不过有指其实二人并非不和，只是私下关系「专业但不亲近」。如今二人一起睇波还轻松交谈，终打破交恶传闻，更有剧迷激动直喊：「系咪即系预告《新福尔摩斯》第5季要复活？」