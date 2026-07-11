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《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-11 HKT
发布时间：20:00 2026-07-11 HKT

《东张西望》主持林溥来（Patrick Sir）与老婆关宛珊（Kimmy）的儿子林若嘉（Preemo）转眼间已经幼稚园毕业，准备升读小学。关宛珊在IG上分享了多张参加儿子毕业礼的温馨照片，并感性地记录了儿子三年幼稚园生活的美好点滴。她分享的照片中，Preemo穿著毕业袍、戴著四方帽，笑容灿烂地接过毕业证书，一家三口也在毕业典礼的布景前合照，幸福满泻。

关宛珊指儿子热爱校园生活

关宛珊在帖文中充满不舍地表示，儿子Preemo非常热爱他的幼稚园生活，舍不得离开充满爱心的老师和一同成长的好朋友，甚至因此而哭泣，并确保自己有每一位师友的联络电话。她回忆起儿子第一天上学时，竟是因为「不想回家」而哭，到后来在戏剧表演中担任要角，以及参与运动会等，这些都成为了一家人珍贵的回忆。从照片中也能看到Preemo与老师们拥抱告别，场面感人。

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Patrick Sir与老婆关宛珊儿子考入心仪小学

除了分享毕业的喜悦，关宛珊也透露儿子成功「一击即中」考入心仪的小学，让她和Patrick Sir松一口气，不用再经历「考小学」的紧张过程。她特别感谢两位老师在面试前为Preemo悉心准备，让他能有出色的表现。对于儿子即将踏入人生新阶段，她表示将会带著期待的心，继续陪伴儿子探索未知的小学生活。

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Patrick Sir一家三口豪宅曝光：

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