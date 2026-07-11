张柏芝验血报告惊爆「非常贫血」急需日服3次药 3年前曾因病停工身体状况惹担忧

46岁的张柏芝（张栢芝）自离婚后，抚养三子Lucas、Quintus，以及生父身份成谜的细子张礼承（Marcus）。张柏芝为照顾家庭，同时兼顾演艺事业，经常中港两地奔波，未知是否长期劳碌影响，令张柏芝的身体响起警号，健康状况令人忧心。

张柏芝身体不适

近日张柏芝工作期间自爆身体多处不适，不但发高烧，更患上严重贫血。张柏芝在IG上载短片亲自交代，透露自己的验血报告结果显示「非常贫血」，为尽快恢复，其经理人特意搜罗补血口服液，需要一日饮用三次。张柏芝在片中坦言：「希望会令我贫血治疗好啲。」

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日前张柏芝到北京国家速滑馆「冰丝带」演出《全球城市数字友好MarsX演唱会》，当时已带病上阵。张柏芝当时一脸倦容，透露发高烧兼严重失声，在网上分享的片段中，听得出张柏芝声音沙哑，只能靠饮用陈皮姜茶来纾缓喉咙不适。张柏芝之后表示回家洗澡，出一身汗后已经退烧，即第一时间拍片向网民报平安。

张柏芝健康亮红灯

近年张柏芝的健康屡次出现隐忧，三年前其工作室曾突然发出声明，指张柏芝因为身体抱恙，需要紧急取消所有公开活动、杂志拍摄及代言工作，全面停工休息，幸而在休息不足一个月后，已慢慢复工，但当时清减不少。

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