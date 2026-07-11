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游嘉欣飞美国度假睇世界杯8强赛 性感露腰热裤打扮现身观众席撑西班牙：无做灯神

影视圈
更新时间：19:30 2026-07-11 HKT
发布时间：19:30 2026-07-11 HKT

现年26岁的TVB力捧花旦游嘉欣，早前凭剧集《非份之罪》单元「无脸女尸」成功引起网民关注。剧中她饰演吴启华的女儿，虽然演技被指仍有进步空间，但其亮丽外形备受赞赏，为她带来不少讨论度。剧集宣传期结束后，游嘉欣马上把握机会飞往外地，享受一个悠长假期。

游嘉欣现场力撑西班牙

近日，游嘉欣在社交平台IG上分享了她飞往美国洛杉矶的旅游照，原来此行是为了亲身观赏FIFA世界杯2026的8强赛事。从影片及相片可见，她观看的是西班牙对比利时的瞩目大战，现场气氛非常热烈，她更兴奋发文指「现场睇真系有气氛，入波兴奋到手震」，看来十分投入，她更笑指：「无做灯神」，可见她支持的是最后胜出攻入四强的西班牙。

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游嘉欣清凉打扮吸睛

为对抗当地炎热天气，游嘉欣以一身清凉打扮现身球场，白色Bra top配上热裤，外搭一件绿色薄裇衫，大方展露纤腰，展现健康小性感。她分享了多张在球场内拍下的照片，青春活力的造型获得网民激赞，成功吸Like，成为球赛以外的另一亮点。

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