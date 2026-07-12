陈伶俐儿子疑自爆恋情？林肯罕晒与文青女合照 港大神科出身音乐诣艺高 才华超越爸爸林敏骢

港姐出身的陈伶俐，与音乐才子林敏骢离婚后，于2012年与新加坡著名华籍富商胡嘉烈的后人刘颂铭结婚，晋身「亿万豪门少奶」。陈伶俐诞下儿子刘骏浠（Marengo），入住山顶过亿独立屋，过著养尊处优的生活。 不过陈伶俐最近突然将IG上与刘颂铭的合照删除，只余下多年前的旧照，传出婚变疑云，陈伶俐至今未有回应其婚姻状态。陈伶俐疑似婚变令她成为新闻人物，连带与前夫的儿子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）都受到关注，近日有网民发现林肯疑自爆恋情。

陈伶俐与前夫林敏骢育有两子

陈伶俐与前夫林敏骢育有两名儿子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），多年来跟随妈妈低调生活。大仔林肯不单是一名超级学霸，更遗传了父亲强大的音乐基因，在学业和音乐上都有极为亮眼的成就。现年27岁的林肯，日前在IG限时动态贴上与女友人的合照，相中二人状甚温馨地撑枱脚，疑似自爆恋情。

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林肯罕有分享与女友人合照

林肯罕有分享与女友人的合照，相中女生属气质文青型，与林肯的外貌相衬，被质疑关系匪浅。陈伶俐多年来鲜有谈到与林敏骢所生的一对儿子，甚至连三母子的合照亦极少公开。陈伶俐一直对两子林肯和林善悉心栽培，大仔林肯自幼天资聪颖，陈伶俐曾表示大仔林肯遗传了爸爸林敏骢的音乐才华，除了无师自通学弹琴，又能背出年历每个日子是星期几，当年带大仔去做IQ测试，结果发现其IQ超过130，为资优儿童。

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林肯DSE成绩优异升读香港大学

林肯之后更入读名校圣保罗男女中学附属小学。林肯在DSE文凭试中考获全部科目5*或以上的成绩，并获被誉为香港大学「神科」的「工商管理学学士（国际商业及环球管理）」（IBGM）取录，据指不少本科毕业生都被大公司争相招聘。

此外，林肯亦有夹band当主音的兴趣，他曾在IG分享出show的影片，凭一把靓声、投入度及懂得搞气氛，吸纳不少粉丝，人气有望超越爸爸。而陈伶俐也有Follow儿子的IG，总在他的唱歌片「畀like」。除了在校园出show，林肯亦曾在疫情前常驻于尖沙咀busking，琴技在中学时已考到演奏级，可谓多才多艺。

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陈伶俐曾指林肯鼓励她拍拖

在林肯19岁那年，陈伶俐曾写过一封「给大仔Lincoln的信」，她指自己经历离婚后，懂事的林肯鼓励她拍拖，希望妈妈得到幸福。信中提及：「多谢乖仔你，很有心思和努力地...在2017年～我40岁～送了一份很大很大的礼物给我！还对我说：『妈咪，我想为你做点事.....』我真的感到欣慰...更感动得...流下泪来...（放心，这是开心的泪） 19年前的今天...刚到22岁的我，不理世俗眼光...义无反顾...排除患难，坚决地把你带来这里...跟自己说：『要为自己的任性，负上一世责任！一定要好好把你养育成人！』就是这份任性，所以更努力工作...更拼命去生存～靠自己的一双手，要做好母亲的职责！ 2010年，你鼓励我去拍拖，跟我说：『找个男人好好锡你，陪下你去旅行玩下，都成33歳啦！成日做嘢都没有认真去玩下...』 原来，11歳的你...知道我那廿几岁的生活琐碎事...... 2012年，我问你：『阿仔，点算好？有人竟然向我求婚.... 』你兴奋地说：『梗系结啦！』但我答：『我怕...更怕失去你们...我会内疚的..』 你抢著说：『到时我们成家立室，得你自己一个人，我们仲内疚啦！」 说到这里......涙... 今次是感触感恩的涙...真的要多谢上天送给我『这对宝贝仔」～我的幸福快乐是你们送给我的！ 今天，你就19岁了！妈咪真的好高兴～高兴的是你的懂事和生性，令我想起...那些过去...苦与乐...一切一切都是值得的！ 多谢你倍我过渡那些年...那些事...！ 祝你生日快乐！身体健康！继续享受你的大学生活～他日你想做甚么，我都一定会全力支持你的！ 你也要好好享受和珍惜你的时光！ 再一次多谢你...是你...成就了今天的我！ ～乖仔Lincoln ～ 永远爱你的妈咪」。

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