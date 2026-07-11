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非份之罪｜「聪B」施焯日惨死真凶成谜 全家变嫌疑人 「带弟」林秀怡为钱杀细佬？

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-11 HKT
发布时间：18:30 2026-07-11 HKT

TVB热播剧《非份之罪》单元「一亿杀机」引爆全网「估真凶」热潮！剧中聪B（施焯日饰）临死前发送简讯给异父异母的家姐带弟（林秀怡饰），表明分家产一事由自己决定，随后便被发现口插甘蔗惨死。由于带弟急需200万，随即成为最大嫌疑人！而聪B母亲悦萍（陈炜饰）、嫲嫲淑娴（卢宛茵饰）、智障父亲阿智（徐荣饰）以及工人秋姐（区霭玲饰）亦先后被卷入命案。剧情反转再反转，网民神探上身大叹「快要怀疑全世界」，目前最多人推测疑似扮傻自保的阿智或是工人秋姐才是幕后Big Boss。

「带弟」林秀怡颜值大跃进

剧中饰演律师带弟的林秀怡备受关注，穿上行政套装的她脸形变尖不少，获网民大赞颜值大跃进！她受访时笑言一收到剧本就开始戒口，但自嘲患有「一开工即肥症」，预告观众会见到她「时肥时瘦」。凭著外冷内热的演技，林秀怡完美演绎出对弟弟的痛爱以及内心承受无限委屈的复杂处境，演技再次获得肯定。

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「阿智」徐荣为「带弟」林秀怡挡雨场面催泪

昨晚（10日）一场父女淋雨戏更狂派洋葱！带弟回想起亡弟时痛哭，徐荣为她撑伞挡雨，更吐出睿智金句力撑女儿，场面极为催泪。林秀怡坦言非常喜欢这场戏，佩服徐荣为演好智力障碍角色做足功课，更透露自己入戏极深，相隔三年到现在依然称呼对方为「爸爸」。

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徐荣、卢宛茵NG片超爆笑

此外，官方公开的爆笑NG片亦展现了徐荣的超强专业！片中卢宛茵频频将角色名字错叫成徐荣的真名，但他不但没有出戏，反而坚持用「阿智」的语气撒娇纠正：「妈妈！我叫阿智呀！」这个「超神反应」令全场爆笑，获大批网民激赞态度极度敬业。

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