姚焯菲8月开骚预告可接受性感跳唱 做MC嘉宾遭粗口对待：唔介怀 无惧与Gigi打对台交畀粉丝选择

姚焯菲（Chantel）将于8月底在麦花臣场馆举行首个个人演唱会《姚焯菲 Chantel 想飞 Live Concert 2026》，今日她（11日）于元朗举行记者会，吸引近百「小菲象」（粉丝暱称）到场支持，连高层乐易玲也有现身。而乐小姐亦上台帮Chantel打气，指她想飞就陪住她去飞，而Chantel亦多谢乐小姐爱锡，更指她是自己第二个妈咪。

Chantel为个唱改机票回纽约

Chantel受访时坦言因首次开个人骚心情有点紧张，指得知消息时是在六月回港时，发现只有两个月准备也担心不够时间，不过也希望能做到最好，又谓前三次做骚也在麦花臣，今次第四次在该场地可以开个人演唱会，感觉神奇和圆满，又透露开骚日本来应要飞回纽约准备开学，但现在则要改机票。对于好姊妹詹天文（Windy）抢先一步，今晚开个人骚，她指对方一直在港，有长时间去准备，至于她个唱筹备进度，Chantel指现在练歌练声之余，也有控制饮食和去美容院做疗程keep fit，问到要减多少磅？她说：「冇一个数字，咁会俾好大压力自己，顺其自然，想健康得嚟有体力，因为有唱跳部份，都要去练，我都惊呢部份，所以要练体力。」至于是否会跳性感辣身舞？她则指未开始排，但也想给自己惊喜：「可以接受嘅性感，大家期待吓！」

姚焯菲不理会票价最重要睇得开心

至于嘉宾方面，她坦言也有惊喜，问到会否请回MC张天赋做嘉宾？Chantel指不知对方忙不忙，提到她早前担任MC演唱会嘉宾时遭观众粗言对待，她指当时戴著耳机没听到，只知道现场有反应：「系事后先知道，其实我见好多观众都留低，又有好多掌声，我都要多谢咁多位。」对于被这样被不礼貌对待，问她可会介意？Chantel指不太介意：「始终我年资唔够多，又或者自己做得唔够好，观众都可能觉得呢个系未必想睇嘅嘉宾，佢哋有反应好正常，我唔介怀。」至于她刚才所指的惊喜嘉宾，是否指Gigi炎明熹？她指当晚Gigi也开骚（拉阔音乐会），对于与好姊妹打对台，问到粉丝应去哪边？她笑言叫粉丝自己拣。

另外，Chantel个唱所订的VIP票价是$1280，与詹天文所订的VIP门票同价，问到是否也否怕被网民指票价离地？Chantel就谓无论买什么票价都是无任欢迎，最重要是大家睇得开心。