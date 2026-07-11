前TVB小花杜颖珊结婚双臂挂满金器 与老公台上激吻 麦明诗陆浩明见证《#后生仔》又嫁女

节目《#后生仔倾吓偈》的前TVB女星杜颖珊（Sandy）去年获男友求婚，昨日（10日）正式成为人妻，与圈人老公Anthony在湾仔的五星级酒店举行婚礼，正式荣升人妻。一众曾在《#后生仔》中合作的伙伴拉队到贺，场面星光熠熠，更曝光杜颖珊「重金」行头。

杜颖珊注册连环咀嘴

从现场流出的照片及影片可见，杜颖珊的婚礼分为证婚仪式及晚宴两部分。杜颖珊穿上一字肩的纯白色婚纱，在饱览户外园林景色的场地进行结婚仪式，布置以简洁优雅的粉色及白色鲜花为主，一对新人在花海包围下签字，之后更多度锡锡，幸福满泻。

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在婚宴上，一对新人在宾客的欢呼声中进场，杜颖珊穿上Deep V设计的露肩婚纱，绕实老公接受祝福，二人在台上深情拥吻，甜蜜指数爆灯。杜颖珊之后换上另一套闪亮的香槟金色晚装，佩戴份量十足的金器，杜颖珊颈上戴有金颈链外，手指见到有巨型金戒指，而最瞩目是其一双手臂挂满至少六对龙凤鈪，金光闪闪。

《#后生仔倾吓偈》拉队到贺

杜颖珊邀请不少圈中人出席，除黄美棋外，作为《#后生仔倾吓偈》大家庭的一份子，一班昔日的战友拉队到贺，主持陆浩明（6号）与十优港姐麦明诗（Louisa）现身外，还有陈欣茵、孔德贤、刘颂鹏、牛婷婷等，众人在IG的限时动态出PO，晒出与一对新人的合照，分享喜悦。陆浩明更感性发文：「恭喜恭喜，当日嘅小妹妹今日大个女出嫁啦！好似睇住个妹结婚一样，祝Sandy & Anthony 幸福甜蜜！新婚快乐！#后生仔又嫁女」。

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