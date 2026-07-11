裕美38岁生日被「报大数」40 林作惊爆「零行房」叫女友雪卵做标本 进军乐坛今晚出新歌

裕美今日（11日）正日38岁生日，与男友林作连续第二年举办「毛孩招亲日」，为现场六七十只猫狗寻找归宿，并义卖T裇与环保袋等毛孩主题产品，身体力行透过慈善分享对爱护宠物的爱心，吸引近百位毛孩爸妈携同宠物到场。

裕美要求林作加码3万被拒

裕美与林作接受访问时，透露今年生日愿望为在场所有猫狗全数被领养，难得在生日放假亦希望为宠物出一分力，林作则表示最近已领养第五只狗Elly，未能负担更多照顾责任，裕美随即笑指明明没有帮手：「佢要做嘢唔理㗎！我仲要理埋佢，五加一即系六只狗！」裕美今晚将与领养活动义工们晚膳，林作昨晚已提前为她庆生，生日礼物方面裕美则要求高达五位数：「我叫佢买义卖品畀我捐出去，上年都系咁。（出价多少？）两万，我叫佢今年加码一万，佢即刻话冇钱！」林作则笑指是心意，照旧按惯例没有打算加码。

裕美冇产子打算

裕美今年38岁，日前竟被林作「报大数」变成40岁，他坚称使用四舍五入方法计算，但自己36岁却因差4年而算是三十岁中段：「最紧要佢个样似40，网上都冇人质疑佢唔系40岁，大部份人都接受呢个事实。」虽然裕美极力反驳自己冻龄，但林作仍变本加厉：「老唔紧要，最紧要容颜靓，妳后生都冇用，妳咁嘅容颜！」贯彻言论出位大胆的作风。裕美被问到迈向40岁前的目标时，林作马上抢答：「雪卵啰！（打算生仔？）雪咗再睇点用啰！（可以怎样用？）攞嚟做标本啰！」裕美无奈地大笑，澄清雪卵太贵，亦没有产子的打算，却又引来林作开玩笑：「依家连行房都冇！都四十啦，仲有咩好？我都唔想！」但表示若意外怀孕仍会负责任。林作与裕美不时分享婚纱照惹外界揣测，但二人仍维持一贯说法，关系不论结婚与否都没有分别，所以没有正式打算。

林作冇谂过唱Live

林作早前宣布于裕美生日进军乐坛出新歌，今日却表示几乎忘记出歌一事，裕美没好气地表示男友新歌将于晚上九点上架，但新歌林作却无意演唱：「冇谂过唱Live！」连裕美也感到惊讶，但亦踢爆录新歌时的难忘事：「佢第一句歌词得五只字，都录咗大半个钟！我以歌手同监制嘅角度，都觉得唔ok！」林作笑指即使垃圾也要坚持继续去做出特色，裕美则觉得林作会因为唱歌无法赚钱而不再继续。林作近年跨界成线上心灵导师，为许多人咨询解决身心灵烦恼，他更笑言与裕美亦因咨询感情问题结缘：「我哋一开始都系咁，佢向我咨询、我教佢。依家主要喺床上咨询！（真的临床咨询？）系呀，关于身体、心灵上嘅需要，妳唔觉同我一齐，经过我调教，已经唔需要再临床，好好咩？」但笑指若裕美愿意「瞓低」自己亦乐意奉陪。