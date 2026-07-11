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日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸「猛料身份」曝光

影视圈
更新时间：18:00 2026-07-11 HKT
发布时间：18:00 2026-07-11 HKT

日本AV女优水川菫（水川スミレ）今年初无预警宣布结束AV女优生涯，并透露已有「人生新目标」，原来水川菫的新发展，是步入婚姻殿堂，成为人妻。近日水川菫在社交平台曝光婚纱照，更大方公开新婚老公的样貌，掀起网络热话。

水川菫称：今日售出了

32岁的水川菫于2016年出道，近日在IG上分享一辑浪漫婚纱照，还幽默写道：「抱歉，今日售出了！」宣布结婚消息。照片中，水川菫与老公换上多个造型，又大晒婚戒，其中一张相见到水川菫身穿纯白婚纱，大晒美背，另一辑与老公的合照，则换上粉红色纱裙，新郎则穿笔挺西装，两人对著镜头展露幸福甜笑。

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水川菫圈外老公为公司老板

水川菫大方公开老公样貌，有指男方为圈外人，是一位公司的经营者。而水川菫的经理人公司证实婚讯，却没想到结婚消息，对男方的工作造成困扰。水川菫回应日媒时表示：「我从来没有后悔踏入（AV）这个业界，这真的是很棒的世界！」

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水川菫感谢大众祝福

水川菫又称好幸福：「我收到了好多祝福的讯息，真的非常感谢大家，收到了很多比想像中还要更温暖的祝福，我觉得好幸福！」不少网民对水川菫觅得良缘留言祝福：「两人看起来非常登对」、「恭喜！你们真的太可爱了」、「看到你这么幸福我也很激动」等。

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