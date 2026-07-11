李钟硕被疯传多次求婚遭拒？IU不婚主义分手内幕掀讨论 被轰「浪费男方青春」惹骂战

韩国顶流情侣IU和李钟硕昨日（10日）官宣分手，即引起热议。有人发现早在4月已有巫师占算出二人已分手，令网民们都惊呼「好魔幻」！

IU和李钟硕被巫师算出早已分手

据指韩国巫师「松花堂天上仙女」于4月上传的影片中，在不知IU和李钟硕之真实身份情况下，以二人的出生日期盲测他们的感情运。岂料巫师当时甫开口就直言二人缘份已断，并说：「命盘显示，他们其实早已分开，大约在2年或2年半前。」巫师指IU重感情、有义气，个性直𡙁又待人圆融，但在艰辛环境下长大的她意志坚强。李钟硕则是个性敏感，以前很开朗但近年日渐成熟，变得沉稳。巫师指二人个性其实不合，一开始时男方非常喜欢女友，也付出很大努力去维系感情，女方亦努力打开心扉，开始拍拖头1、2年感情很好，但由于性格不合而渐行渐远，能交往2年也是因为女方重感情才能撑下来。

相关阅读：IU与李钟硕宣布分手 四年恋情划上句号 退回前后辈关系揭分开原因

IU生日前夕与V聚会 李钟硕冇影

其实自二人于2022年底认爱之后，不时就会传出分手传闻。去年IU生日前一天被拍到与BTS成员V等演艺圈朋友聚会，疑似大家为她庆生，但李钟硕却未见踪影，当时就惹来分手传言，及后有熟人爆料指二人依然感情甜蜜，谣言才告平息。而在3个月前，李钟硕在IG晒出以樱花树为背景的团辑，其中一张以花瓣砌出公仔图案的相片，被指公仔跟IU至爱卡通角色「翠儿」相似；另外，上月他才大晒一张于欧洲拍下的双手举高做出「心心」手势的照片，种种举动都被视为向IU示爱放闪。不过有人重提今年1月，有粉丝发帖晒出二人疑似穿上同品牌情侣装，并表示不满，向来低调不提恋情的IU却亲自回应答道：「这不是同款衣服」，网民指可能当时二人感情已出现问题，IU才一反低调作风，与李钟硕「划清界线」。

相关阅读：李钟硕文佳煐现身中环半山扶手梯？ 《瑞草洞》来港取景拍摄 20秒接吻戏成亮点

传李钟硕多次向IU求婚遭拒

而李钟硕于2023年受访时，就曾将「新郎课」为最想学习的内容，可见他对IU相当认真。故此昨日传出二人分手，网上就盛传李钟硕曾多次向IU求婚遭拒，因为IU是不婚主义者，以致有人指责她不婚却浪费李钟硕的感情和青春。不过亦有粉丝指网上传言不可信，直指有人企图将分手责任推给女方。此外，韩媒亦重提IU早前为宣传《21世纪大君夫人》作客闺密刘仁娜的YouTube频道，当时聊到感情问题，IU讲到喜欢沉稳型恋人，还说自己比较擅长迁就别人，刘仁娜立即指IU就是会一味照着别人要求去做的类型，自己再忙也会将伴侣要求一一照做，搞到自己身心俱疲要住院的地步。

相关阅读：IU香港演唱会丨两场Show歌衫Encore歌单完全唔同 狂讲广东话又送礼加送Kiss歌迷冧爆