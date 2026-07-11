乐易玲首开腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔讲都唔记得 避谈「真凶」身份 证梁烈唯已离巢

《东周刊》日前独家爆TVB助理总经理乐易玲去年生日派对发生失窃事件，一名男星疑偷走由周吉佩送赠予乐易玲的Labubu花束，事后有指翻查CCTV锁定涉事男星的身份，不过乐易玲为顾全对方颜面决定低调处理，仅要求归还礼物。

乐易玲表示失窃事件是一个笑话

乐易玲今日（11日）到元朗出席姚焯菲（Chantel）演唱会记者招待会，对于今次失窃事件，乐易玲表示其实是一个笑话：「你问我系一个好完美生日聚会嘅彩蛋，根本你哋唔讲我都唔记得咗，我觉得系一个饮多咗少少嘅恶作剧。」

相关阅读：乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事

乐易玲拒谈涉事艺人身份

事件爆出后，一众网民推断曾效力TVB的47岁男星梁烈唯（前名梁烈维、梁竞徽）是最大嫌疑人，更发现他在邵氏官网被除名，问到涉事男星是否梁烈唯？乐易玲表示不答是谁，因为觉得不是大家讲的这回事：「𠮶位艺人第二朝早已经打畀我，跟住佢就话阿妈『我帮你同佢哋装好晒身，我就会送佢哋返嚟。』咁佢真系装好身送咗返嚟，放咗喺我写字楼，（即系你唔知佢攞走咗，当刻系以为有人偷走咗？）系咪偷啊？（睇cctv）我冇睇㖞，绝对我冇睇，（有其他人睇？）我冇睇，我亦都好相信周吉佩冇睇，因为我同佢哋坐埋一齐倾紧偈，系有同事睇咗之后同我讲，但佢都冇讲系边个，因为我觉得都唔系好重要，所以我都冇去追问。」乐易玲又指当晚大家还一起去吃宵夜。谈到梁烈唯近日在邵氏官网中被除名，乐易玲解释是两件事，因梁烈唯在2024年已约满，而2024年底也有找他拍《执法者们》，而生日会后翌日也有一起去记者会，当时由于是自己的正日生日，也有切蛋糕。乐易玲强调自己从来没有讲过涉事男星是梁烈唯，又指对方现时是自由身，大部份时间也不在港，但若他回港也会约食饭、倾偈，而梁烈唯有新工作也会找他们商量。

乐易玲直认事件是生日会彩蛋

不过今次事件矛头直指梁烈唯，问到对方是否有打给她诉苦？乐易玲表示没有：「但有同我同事讲『信嘅就信，唔信都冇办法啦』，我觉得都唔可以将啲嘢挂喺佢头上。因为实际上第一系恶作剧，第二，都冇人开过名，第三我亦都唔愿意开名，（其实个恶作剧系乜？）整蛊我啰！（即系攞咗为咗整蛊你？）系呀，但根本整蛊完后我都冇咩反应，第二日个艺人先会打返畀我。（即系个艺人自己谂整蛊你？）我冇问，因为我唔觉得系一回事，系一个彩蛋嚟嘅，我哋都玩得咁开心，佢揾啲嘢嚟玩下。」至于是否因为此事，所以梁烈唯今年怕尴尬故没有来参加生日会？乐易玲指对方不在港，但其实很多人也没来，如王浩信及苗侨伟等也是因有工作在身。有传因去年发生偷窃事件，所以今年大家预早送礼物，乐易玲就谓每年收到最多的就是花、蛋糕和酒，这些东西大家也可以即场尽兴，但她也坦言要多谢周吉佩，因对方送的花很有心思，又谓该束花送回办公室之后自己就没有动过，指花束送回来后没有改变，只是公仔着了衣服。

相关阅读：乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV

乐易玲67岁生日派对星闪闪：

乐易玲特别到场撑姚焯菲

另一方面，乐易玲今日特别到场撑姚焯菲，她指开始觉得《声梦》每个小朋友也长大，就像詹天文般今晚也开个人演唱会，所以觉得自己也要努力加把劲，帮他们飞。乐易玲又坦言一直走来看著《声梦》的小朋友成长，他们也很乖，故也把他们当成是自己的小朋友：「最紧要就系佢哋学业又好、又乖，工作就越嚟越叻，唱啲歌又好听。」而她也大赞正有求学的姚焯菲好勤力，每次有空档的时间也会提早告他们，让他们安排工作。