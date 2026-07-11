周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口

周星驰一人身兼导演及编剧，延续2001年《少林足球》的「功夫＋足球」核心概念的电影《功夫女足》已于7月11日全国正式上映，首日票房破亿、排片占比高达 47.6%，不过上映后网上评价呈现出极度两极化的「口碑撕裂」状态，不单在不同平台上，评分有显著差异，「#难看」这词语甚至一度冲上微博热搜第二，引发全网热烈讨论。不过香港的上映日期至今仍未公布。

《功夫女足》保密功夫做到足

《功夫女足》从开拍到上映，保密功夫做到足，电影预告片上映前一日、即7月10日才正式对外公开，讲述了一支名为「峨眉队」的草根女子足球队，将传统功夫融入现代足球竞技，征战女足亚冠杯，最终打破偏见、逆袭夺冠的热血励志故事，预告片除了看到中饰演娥眉队教练的师太刘嘉玲，还有张继聪以球证身份出场。

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《功夫女足》总投资高达3.8亿元

《功夫女足》是周星驰继《新喜剧之王》后，睽违7年的倾力之作。据悉，影片总投资高达3.8亿元，其中一半的预算投入于特效制作，全片包含超过1200个特效镜头，制作规模庞大。为求呈现真实的竞技戏份，全体演员在开拍前已进行了数月的封闭式特训。《功夫女足》将镜头对准女性草根群体，豪言要展现「女性不被定义的梦想」，把不可能踢成绝招，演出阵容可谓星光熠熠，「国民妈妈」张小斐化身峨眉队队长兼门将「双双」，身披10号球衣的她更为此封闭特训半年，将太极云手完美融入守门动作；而人气花旦迪丽热巴饰演球队得分主力前锋「钰珑」，独创「二指禅控球」与「弹腿射门」，绝对颠覆过往仙气形象。男星方面，张艺兴饰演精通武术的大师兄兼教练「徐风」，原是引路人的他，剧情中段竟因理念不合与张小斐爆发激烈冲突，赌气倒戈成为峨眉队在亚冠杯决赛上的最大死敌！此外，剧组更下重本邀请韩国影帝宋康昊特邀客串裁判，以韩语节奏大展喜剧功力，前中国女足国门赵丽娜、国脚李佳悦也本色出演，全程担任专业动作指导。

《功夫女足》网上掀起两极声音

周星驰为女角们度身打造了一套专属的动作特效体系，影片中展现了多达 27种独创的功夫足球招式，将传统武术的柔韧、气劲与女足的身体力学完美融合， 如《足球小将》式神技现身，敌方队伍实力极度夸张，包括会使出「美瞳大法」制造幻觉的「梨花队」、以6人叠罗汉使出「巨人射门」的「珊瑚队」，以及拥有招牌「冲力射球」的七届冠军「大河队」。而主角「峨眉队」则使出类似《足球小将》中立花兄弟的一飞冲天弹跳射球反击，迪丽热巴饰演的「钰珑」更将武术「回马枪」与「落叶球」结合，使出超震撼的「旋风射门」。据知周星驰对画面要求极度严苛，每日狂做14小时亲自坐镇剪辑室，全片CG镜头高达1200多个，不过这些特技场口，在网上掀起两极声音，有人说：「𠮶球场草地，我真系从来都冇见过保养得咁好新嘅一样嘅草地，而啲人就好似就咁Key上去power point咁，完全唔协调又冇电影最基本嘅立体感。」、「睇完条预告片，真系好X尴尬…以为自己返咗二十年前。」、「呢套戏嘅特技停留喺20年前嘅功夫，国语令到整套电影变到唔好笑有啲尴尬。」、「我感觉只有三类人觉得好看，张艺兴粉丝、迪丽热巴粉丝以及收钱了。周星驰的老粉，看了应该很难夸出口。」

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有人觉得电影充满周星驰的情怀

但亦有人觉得电影充满周星驰的情怀：「『周星驰』三个字果然是太太权威了，一部剧看下来酣畅淋漓，一边爆笑一边感动的要哭，独特的表达手法太能把情绪调动到极点，能把搞笑和深情完美融合交织，毫无违和感。」、「全绿幕栅拍不是问题，特效效果还停留在廿年才是问题，足球场的草地像纸一样。」、「看预告片都觉得不好看，0好笑。」、「除左刘嘉玲，我好似无个识，同我睇啲大陆短剧有咩分别？」虽然曾有指迪丽热巴主动增肥8斤演出，但她今日谢票活动否认：「首先我没有增重8斤，然后这个月有一个采访也提到，后来变成16斤，我很害怕过两天变32斤~只是在增肌为了保护自己的肌肉，也包括一些肢体的协调性，所以有去做一些增肌的体能训练，还有甚么脚踝肿，没有这种事。」 ​