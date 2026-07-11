MINGYU金珉奎现身香港活动爆灾难级屎味 粉丝通宵等候疑失禁 职员紧急「除臭」

韩国人气男团SEVENTEEN成员MINGYU金珉奎今日（11日）出席在尖沙咀举行的咖啡品牌活动，吸引逾千粉丝到场支持，部分更是通宵等候，不过在活动举行前夕，发生一段小插曲。有人在Threads开po，表示有在场人士等候期间疑大便失禁，整个场地传来阵阵「飘香」，后来有商场职员连忙高举喷雾驱散臭味，事件瞬间在网上疯传。

阿正黄正宜担任司仪不知道此事

有网民留言：「可能忍咗成晚忍唔住濑咗出嚟。」、「作为企喺2楼嘅都闻到，真系好x臭。」、「可以畀明星闻到佢嘅屎都系成就解锁。」、「阴公，成件事好灾难，究竟佢忍咗几耐先至会搞到濑屎？」、「濑屎系咩玩法？」担任今次活动的司仪黄正宜（阿正）被问到此事，但她称不知道此事，希望对方身体健康，最重要保重，指MINGYU也不想见到大家太辛苦和身体不舒服。

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MINGYU金珉奎现身时即欢呼尖叫

当MINGYU金珉奎现身时即欢呼尖叫，由于粉丝太过热情，MINGYU金珉奎在活动期间多次做出「嘘」的手势，又用手指塞住一边耳朵，才能听清司仪「阿正」黄正宜的问题，亦因人太多的关系，现场冷气不足，工作人员要拿出小风扇让MINGYU金珉奎降温。在活动上，MINGYU金珉奎说虽然不是首次来港，但每次来到都受到粉丝热情欢迎很开心，亦很想念香港美食，笑谓工作结束后要去食点心，又问阿正有没有推介美食，阿正即介绍他食菠萝包。MINGYU金珉奎去年为品牌拍广告时学了两句广东话，现场播出当时他努力学习的花絮片段，当他看到时即显得很尴尬，更搞笑地躲在一旁不敢细看，他表示平时拍广告只看完成的结果，不会重看背后的拍摄过程，所以觉得怕羞。MINGYU金珉奎其后再接受广东话潮语挑战，逐一演绎「私心推」、「有Feel」、「好Firm」和「冧哂」，又玩看词猜意思，当看到「雷电」时，现场播放SEVENTEEN歌曲《THUNDER》，MINGYU金珉奎听到后即场示范几下舞步，粉丝亦跟著音乐和唱，之后阿正示范「撒娇」时，MINGYU金珉奎看极都不明白，当知道意思后，随即做出撒娇表情，惹来粉丝放声大叫。

MINGYU金珉奎与粉丝近距离见面

MINGYU金珉奎在活动尾声时与粉丝影大合照，不时和粉丝挥手，他离开前表示感谢大家的到来，知道现场来了很多粉丝，未能一一和大家打招呼很可惜，希望大家身体健康，下次再见，之后走到台侧与粉丝近距离见面，又不断挥手讲Byebye和Thank you。阿正表示之前曾看过SEVENTEEN的启德演唱会，但当时距离太远，今日是第一次见到MINGYU金珉奎真人，大赞他很友善又无气场，称自己有电台节目会播日韩歌曲，所以平时都有留意SEVENTEEN的作品，笑指MINGYU金珉奎真人有反差萌，因舞台上的他很有型，台下却很可爱。讲到她本身也懂韩文，为何今日不充当翻译？她谦称现在所学还很皮毛，最多懂打招呼，希望再学好点后，将来可做埋翻译工作，问到还想见哪位韩星？她笑谓已经太幸福，自言前世做了很多好事，能与很多犀利的明星见面和合作已觉很荣幸，所以无特别许愿还想见谁。对于品牌前两年的发布会都邀请郑裕玲（Do姐）做司仪，今年换了她做司仪，问到是否取代了她？阿正即表示不能这样说，无人可取代任何人，「绝对无代替意味，我们不同风格，Do姐是知性，我是搞笑，我没可能取代她的优雅。」

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