疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？

前日（9日）在Threads疯传一段疑似吕方的男乘客，在乘搭网约车时因落车地点问题与司机影片，双方由最初的理论，最终演变成粗口互轰的火爆场面，司机在乘客落车一刻更疑似认出其艺人身份：「死矮仔，我记得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起车唔好X坐啦。」事件在网上以洗版式讨论。

司机一句「向后BYE」成为新潮语

私隐专员公署回复《星岛》查询表示已向相关社交平台发出停止披露通知，要求平台停止披露有关录影片段，不过暂时未有影响热度，现时最令网民感兴趣的，竟然是司机一句「向后BYE」，一夜爆红成为网络新潮语，有网民笑言吕方最红今次：「吕方可以出新歌《向后BYE 》。」

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网约车司机「向后bye」辣㷫疑似吕方

在车Cam片段中，疑似吕方的乘客在车厢内情绪激动、粗口横飞与网约车司机对骂的画面，吕方因不满未到目的地就被赶下车，导致情绪失控大吼并飙粗口，其后吕方再因打不开车门，要求司机开门，网约车司机对后座大喊：「向后bye！向后bye！。」吕方爆seed地说：「乜x嘢向后bye呀？你老母夹硬嚟！」其实「向后bye（向后掰）」在广东话或日常口语中，通常是指向后扳动或拉开某个物品。这个词经常用于描述开启汽车车门时，将把手往外、往后拉开的动作。

「向后bye」瞬间成为网络潮语

想不到这句「向后bye」瞬间成为网络潮语，网民纷纷留言「2026新潮语，向后BYE」。还有网民开po讨论：「向后bye，你今日bye咗未？」、「我笑咗2天，我向后攞嘢，同事话你向后bye啦！」、「成条片最好笑系女方，佢唔明乜x嘢向后bye呀？」、「司机有乡音」、「吕方可以出新歌《向后BYE》」、「希望遇到识讲向后BYE嘅司机」、「吕方仲唔出黎讲几句公关下。」、「希望遇到识讲向后bye嘎司机。」、「Bye bye tell me why. 」

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