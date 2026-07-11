吕方《星星同学会》旧片翻hit 不甘被指走红后嚣张 手指指寸爆反击吴君如 网民嘲难怪行唔远

前日（9日）在Threads疯传一段疑似吕方的男乘客，在乘搭网约车时因落车地点问题与司机影片，双方由最初的理论，最终演变成粗口互轰的火爆场面，司机在乘客落车一刻更疑似认出其艺人身份：「死矮仔，我记得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起车唔好X坐啦。」结果引发网民两极的讨论。

吕方曾接受吴君如的访问态度嚣爆

私隐专员公署回复《星岛》查询表示已向相关社交平台发出停止披露通知，要求平台停止披露有关录影片段。不过事件依然网上以洗版式疯传，甚至网民翻出吕方狂躁黑历史：「佢几年前喺IFC戏院系咁踢前面个位，畀人话完又踢，直到人哋问『吕方你想点呀』，佢先唔再踢，怀疑佢狂躁症。」还有人发现吕方曾接受吴君如的访问态度嚣爆。

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吕方强调自己冇嚣过

有网民在Threads开PO贴上一段吕方曾接受吴君如的访问并说：「睇得出吕方个矮仔串人又几流利！」片段是吕方接受吴君如主持持的《星星同学会》访问，当时吴君如说：「你红咗都嚣过一轮。」吕方即指着吴君如说： 「你咪仲嚣啦， 我都冇嚣过，你唔好以为自己冇嚣过！不过我真系要澄清，我真系冇，但系后生嘅时候，知道原来咁受欢迎，你会迷失咗。」吕方续说：「其实人一路大个㗎嘛，你有经历，唔系净系事业嘛，感情呀、朋友呀，都好多经历嘛。以前细个𠮶时净系一味出嚟唱歌，又唔知天高地厚呀。有时又拍剧、又拍电影，好好玩呀，细个嘛，一路都唔想长大，慢慢长大，你个人就会跟住年龄会改变啰。」

片段又再惹来不少留言

片段又再惹来不少留言，有人说：「吴君如咪已经认咗自己嚣，佢听唔明，仲要嬲爆爆咁系咁jer住吴君如。」、「佢有几红呀，咪首歌受欢迎之嘛，都唔红个人啦，手指指几恶死呀。」、「睇得出吕方系有啲嬲，所以都冇听清楚吴君如讲咩。」、「你睇吕方一点就著所以以前几红都行唔远。」、「原来真系咁臭串」、「个样咩事？上娱乐节目咁认真，又手指指，凶神恶煞。」、「佢个人态度都几差，粗鲁得来又冇礼貌。」、「冇料又串嘴，有无数咁多个方法解决个问题佢选择最差劲𠮶个。」、「佢而家仲系迷失紧。」

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