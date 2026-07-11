黄泽锋7岁大女小黄妃读书叻 晒超强成绩表获颁优异生 老父感骄傲：最重要是赢自己

59岁的艺人黄泽锋与同龄太太陈丽丽近年喜事连连，自2019年陈丽丽以52岁超高龄诞下大女「小黄妃」黄熙恩后，去年再添一名小公主「小贵妃」黄熙乔，一家四口的生活幸福美满。近日黄泽锋在社交平台上分享喜悦，原来年仅7岁的大女黄熙恩在学业上取得骄人成绩，不仅在学校颁奖礼上荣获「最佳考验表现奖」，更凭著大部分科目考获A级的优异成绩，获评为下学期的「优异生」，绝对是品学兼优的好孩子，让父母深感骄傲。

黄泽锋女儿获评优异生

黄泽锋一家可谓苦尽甘来，当年陈丽丽怀上长女时，因超高龄怀孕而饱受健康问题困扰，患上严重妊娠毒血症，血压一度飙升至200，更有中风的危险。分娩过程更是惊心动魄，陈丽丽因麻醉药问题一度失去反应，需紧急由半身麻醉转为全身麻醉，产后更被立即送入ICU观察。幸好最终母女平安，这段经历让全家更懂得珍惜彼此。懂事的长女似乎也遗传了父母的坚毅，在学业上展现出惊人天赋，从黄泽锋分享的成绩单可见，黄熙恩在中文、英文、数学、常识等主科，以至音乐、体育等术科，大部分均取得A级的亮眼成绩，证明了她是个全面发展的好学生。

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黄泽锋老婆连续两次高龄诞女

黄熙恩不仅读书叻，更是一位充满爱心的好家姐。黄泽锋曾透露，追生第二胎全因长女渴望有个妹妹。在妹妹「小贵妃」出生前，妈妈陈丽丽不幸经历过一次流产，当时年纪小小的黄熙恩竟将责任归咎于自己，认为是「因为自己唔乖」才令妈妈失去BB，一番说话尽显她对家人的爱，令人十分感动。如今妹妹顺利诞生，黄熙恩对她爱护有加，尽显好家姐本色。

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