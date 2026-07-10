甄子丹率团队入天坛大佛拍摄 Mason Thames揸电单车登场 百人剧组大阵仗惹旅客围观

甄子丹自导自演衍生自荷里活片《杀神John Wick》系列的外传动作片《CAINE》，剧组近日正在香港取景，今日（10日）大队移施本港旅游名胜大屿山天坛大佛拍摄，吸引大批到大佛游览的旅客围观甄子丹拍戏。

甄子丹、Mason边谈边落楼梯

在甄子丹到场前，剧组先拍摄讲述荷里活男星Mason Thames开电单车到大佛下停车的戏份，由替身上阵为Mason试位，同时有另一名替身为甄子丹站在大佛楼梯上试位。大约下午5时，甄子丹坐七人车到场，Mason也到场与甄子丹埋位拍摄。见甄子丹在睇景期间以手机拍照，并与工作人员商讨取景细节。随后两人埋位上阵，Mason拍摄在电单车落车后递一个袋给甄子丹一幕，然后两人边谈边落楼梯。

甄子丹跟拍档Mason开心交流

大佛天朗气清，甄子丹全程心情大好展现笑容，不时与工作人员有讲有笑，趁空档也跟拍档Mason开心交流，虽然连日转景拍摄也未见疲态。现场约有近百剧组人员参与拍摄，当有围观的游客纷纷举机拍摄，工作人员见状即上前维持秩序。