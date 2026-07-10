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非份之罪丨徐荣被陈炜「加料」亲吻 演脑痉挛患者演技爆发 网民力撑争奖

影视圈
更新时间：23:04 2026-07-10 HKT
发布时间：23:04 2026-07-10 HKT

由王心慰监制的无线写实剧集《非份之罪》日前首播第三单元《一亿杀机》，随即在网络引发极大回响。其中饰演智障角色「阿智」的徐荣，凭借炉火纯青的演技赢尽关注与好评，更有大批网民力撑从演多年的他，绝对值得凭此角色赢取奖项肯定。剧中的徐荣只有8岁智商，同时是肌肉萎缩症及脑痉挛患者，在剧中不时会有抽搐及颤抖等动作，极具挑战性。徐荣受访时坦言演绎过程颇为吃力，甚至试过演到颈抽筋：「演嘅过程系好累，因为每次演都要好用力，所以我试过演到条颈抽筋。」同时他也寄望透过角色引起外界对相关患者的关注：「我感受到佢哋嘅生活好唔容易同唔方便，希望透个角色令到社会多啲人关注同帮助佢哋。」

徐荣被陈炜「加料」亲吻

首集中，徐荣与饰演其妻子的陈炜一场「Hands Up」诱骗戏成为全晚焦点。剧中陈炜为了满足私欲，以「锡锡」作饵诱，教导智力有限的徐荣向饰演奶奶的卢宛茵撒谎。徐荣起初讲到一嚿嚿，但在得到陈炜亲吻额头「加料」后，随即开「Speed up mode」成功背出台词。其后徐荣一脸无邪地要求与陈炜一齐冲凉却惨遭喝斥，他吓得即时定格并慢慢向后褪，一面无辜抽搐著继续努力念对白，超真切的演出令场口倍添苍凉，瞬间激发起观众对该角色的无限同情。

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施焯日演暖男与「爸爸」徐荣望星空成最大泪点

除了徐荣的精彩演出外，饰演其智障儿子「聪B」的施焯日同样表现亮眼。虽然拍摄时只有22岁的施焯日在第一集已惨死，但他凭借童颜、甜笑与清纯眼神，将「Pure又善良」的角色演得入木三分，获封「快乐小狗」。在一场与「爸爸」徐荣齐齐望向星空怀念亡友的戏份中，两父子极度天真又带点伤感的演绎，更成为全剧一大泪点。谈到如何演活这份纯真，施焯日谦称：「都系努力咁抹去成年人嘅包袱，揾番小朋友最纯粹想做咩就做咩𠮶种感觉，喺现场感觉到啲咩，就做番啲咩畀大家睇。」

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吴启华刘佩玥等实力派坐镇 《非份之罪》引观众反思人性

这部由王心慰监制、翁善莹编审的另类写实剧集《非份之罪》，正于翡翠台热播中。单元《一亿杀机》除了有徐荣、陈炜及施焯日等人的催泪演出外，主要演员还包括吴启华、刘佩玥、阮浩棕、朱敏瀚、吴伟豪、赖慰玲、何沛珈、单立文以及黄鼎杰等，众人将继续在剧中大飙演技，引领观众反思人性。

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