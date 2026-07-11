前《爱回家》小花史颖乔罕有大解放 粉红比坚尼晒S形魔鬼曲线 极致「牛奶肌」白到反光

30岁的前TVB小花史颖乔，曾参与处境剧《爱·回家之开心速递》等剧集，不过发展一直平平。自离巢后，她便靠社交平台自我宣传，间中分享美照亦能引起回响。史颖乔近日罕有地在社交平台上大解放，分享一系列极度吸睛的池畔泳衣照，火辣程度劲吸Like。相中史颖乔身穿一套粉红色单肩比坚尼，将其深藏不露的魔鬼身材展露无遗。粉嫩的色调将她白皙的肌肤衬托得更为通透，细腻的「牛奶肌」在阳光下简直「白到发光」，零瑕疵的完美肤质令人羡慕。她时而轻轻倚靠在池边，展现出纤幼的腰肢与惹火的S型曲线；时而大方晒出修长笔直的美腿，性感指数爆灯。

史颖乔曾任职空姐被封「翻版梁咏琪」

史颖乔其中一张相片中，她竟浸在水中，悠闲地拿著电子书阅读，将惹火的性感身材与浓厚的书卷味完美结合，散发出独特的「反差萌」。这份知性其实有迹可寻，史颖乔拥有中文大学中国研究系硕士学位，毕业后她曾投身航空界担任空姐，因气质清秀更被同事封为「翻版梁咏琪」。可惜入职仅一年便遇上2020年航空业大裁员，但她将危机化为转机，趁势参加TVB举办的《冲上云霄大选》，成为该比赛中唯一获签约入行的女参赛者，正式转行追梦。

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史颖乔年初离巢重新出发

史颖乔入行后，已参演过不少剧集，包括在处境剧《爱·回家之开心速递》剧中剧《渣流滩》饰演女主角之一的Michelle、《新四十二章》中的「夏竹姬」，更在《罗密欧与祝英台》中破格饰演「欢乐组」性工作者，多变的戏路渐受观众肯定。今年初史颖乔决定离巢外闯，这位「学霸」女神日前透露已签约新公司，但她至今仍大卖关子，只表示仍未可以宣布。

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