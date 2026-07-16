香港小姐2026丨5号魏欣爱丁堡工程硕士弃高薪追梦 撞样Angelababy精通五语成夺冠大热

全城瞩目的一年一度TVB选美盛事，《2026香港小姐竞选》将于8月30日隆重举行。大会今年以「敢 · 至完美」为主题，经过两轮面试后，12位候选佳丽正积极为决赛备战。在众多候选佳丽中，现年25岁的5号佳丽魏欣（Etherine）凭魔鬼身材及学霸背景的反差，成功抢尽焦点，火速成为今届大热港姐。

魏欣拥黄金比例身材

《2026香港小姐竞选》经过两轮面试后，大会已选出12位候选佳丽进入决赛，名单包括1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、3号李澄晴（Chorie）、4号谭雅文（Tiffany）、5号魏欣（Etherine）、6号卢蔚晴（Jasmine）、7号杨媛媛（Vera）、8号邓匡闵（Ada）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）、11号颜懿菲（Agnes）以及12号汤家琳（Caris）。

其中5号的魏欣早前在湖南拍摄外景时，穿上黄色比坚尼与众佳丽争妍斗丽。拥有170.5厘米身高的魏欣，体重只有47公斤（约103.6磅），加上34.5、22、34的黄金比例身材，令人称羡。魏欣因某些角度似杨颖（Angelababy），曾赞对方：「佢好靓，或者只系某啲相片角度有少少似，我自己就觉得唔系好似。」

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魏欣删IG防P图流出

魏欣不但身形出众，更是一名学霸，报称在世界顶尖学府英国爱丁堡大学修读，取得工程学士及硕士学位，参选港姐前，任职财富管理经理。魏欣为参选港姐，由英国伦敦飞抵香港，寄住在亲戚家中。魏欣的社交网曾有火辣靓相，却在入围后删除或隐藏照片，魏欣曾解释为保护自己，减少再用「Photoshop」，因而作出整理。

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魏欣动静皆宜

魏欣的官方资少提到其志向，认为美貌只是外在，拥有善心、格局及社会承担，才是一位有光、有温度的女性，并期望日后凭自身的力量，为社会传递更多正面价值。魏欣精通英语、普通话、广东话、韩语及法语五种语言，平时亦热爱弹钢琴、跳舞及打高尔夫球，又曾到尼泊尔做义工，可谓动静皆宜。

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魏欣苦练广东话咬字

不过魏欣在海外留学多年，其广东话发音成为目前最大的考验。早前在访问中，魏欣不慎将「韩文」错读成「咸文」，引发全场爆笑。魏欣表示父母操流利广东话，现时每日会强迫自己跟家人用广东话沟通，进行地狱式恶补，务求在决赛是能以流利的对答展现实力。

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