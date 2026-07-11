前TVB新闻主播黄丽帼激罕晒泳照 保守款泳衣难掩好身材 维持专业形象禾秆冚珍珠

前TVB新闻主播黄丽帼自2016年离开新闻界转战金融业后，一直维持专业干练的形象，罕有性感打扮，近日黄丽帼一反常态，分享了一家到海洋公园水上乐园游玩的照片，原来是为了一对仔女的打鼓表演捧场。她在帖文中兴奋表示：「小时候都没有去过海洋公园的水上乐园，今次参加哥哥妹妹的打鼓表演，乘机玩玩水，人唔多，开心！」从照片可见，大仔Jacob和细女Raina穿著可爱的表演服，精神奕奕地拿著鼓棍，十分可爱。黄丽帼亦趁此机会，与家人一同享受天伦之乐，在水中嬉戏，享受难得的悠闲夏日时光。

黄丽帼穿露肩泳衣难掩澎湃上围

黄丽帼虽然已是两孩之母，但保养得宜，状态绝佳。为了在金融界保持专业形象，她平日的穿著打扮大多以行政套装为主，甚少展露性感一面。然而今次在水上乐园，黄丽帼罕有地换上一件充满夏日气息的古铜色一件头泳衣，虽然款式看似保守，却完全无法掩盖她的美好身材。从照片中可见，这件泳衣的贴身剪裁，将她丰满的上围和紧致的腰线表露无遗，身材曲线玲珑，令人惊艳。其中一张在池边的自拍照，黄丽帼展露出灿烂的笑容，阳光洒在她的脸上，更显得她的皮肤白皙嫩滑，光滑紧致得如少女一般，看不出丝毫岁月痕迹。另一张照片中，她悠闲地坐在大型水泡上，完美的身材比例实在令人羡慕，不少网民大赞她确实是「禾秆冚珍珠」。

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新闻之花黄丽帼转战金融界

黄丽帼毕业于香港树仁大学新闻与传播学系，毕业后加入TVB，先于儿童节目组担任主持，其后转往互动新闻台担任主播。凭著甜美亲切的形象和专业的播报风格，她深受观众喜爱，更被封为「新闻之花」。黄丽帼于2016年离开TVB，转投金融界发展，其后任职日兴资产管理ETF业务发展总监，成功转型为金融界女强人。事业得意，黄丽帼的爱情路也迎来美满结局。她曾于2015年经历一段短暂的婚姻，离婚后遇上现任老公Jeff。二人在2019年于冲绳举行浪漫婚礼，婚后黄丽帼诞下一子一女，家庭生活幸福美满。

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