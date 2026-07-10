欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？

日前在启德体育园发生的「雪糕事件」，引起全城热议！连欧锦棠也在facebook发文评论事件，慨叹：「一杯雪糕就可以出卖咗个人格」，不少网民留言赞同他的说法。事隔一天，欧锦棠再发文，指收到自称「当事人」的私讯，要求他删除帖文。欧锦棠对此感到疑惑，表示：「不过我好难知佢是否真事主，而且我冇登过相，莫非……大家觉得应该点做？」他将问题抛给网民，再次引爆热议。

品牌派雪糕应援郑秀文演唱会引来麻烦人？

事件源于雪糕品牌Dreyer's为应援郑秀文演唱会，在启德体育园免费派发雪糕。活动期间因反应热烈需暂时补货，数名市民不满等候，围骂职员并强调自己赶着上班，过程被拍下并在网上疯传。影片中，职员即使面对指骂，依然保持高EQ耐心解释，获网民大赞专业。反观，围骂的市民则被狠批为「极品」、「影衰香港人」，认为他们为贪小便宜而闹事，行为离谱。

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网民留言力撑欧锦棠

对于自称「当事人」要求删除帖文，不少网民留言力撑欧锦棠，认为他不应删除帖文：「做得出唔怕人post啦」、「支持继续po，呢个世道已道德沦亡，系靠一啲人敢于发声，公义先仍有一丝希望」，并嘲笑「当事人」指：「原来佢哋都知丑」、「有问题嘅系佢哋」。网民普遍认为，欧锦棠的帖文只是作出个人评论，并无指名道姓，加上没有发布涉事人样貌，不构成任何侵权或公开个人资料的问题，质疑要求删文者是对「一杯雪糕就可以出卖咗个人格」这句留言「对号入座」。

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