「EYT姊妹花」斑斑庆祝胞姊75岁生日 森森高颜值儿子罕曝光 神复制妈妈优秀基因

《欢乐今宵》开国功臣、70年代经典「姊妹花」森森（黎小斌）与斑斑（黎小雯），已有一段时间没有在幕前露面。近日森森庆祝75岁生日，两姊妹罕有有FB发布近照，勾起不少网民回忆，大赞两姊妹保养得好。

森森斑斑状态佳

森森的近照中，见到留住一头及肩的长发，出席多场生日饭局，见到森森收到多束鲜花及蛋糕，状态甚好。而胞妹斑斑保留清爽短发，虽然已届73岁，但看起来似50岁出头，外表极年轻。合照中又见到森森的高颜值儿子李嘉豪，抽空为妈妈庆祝。

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森森曾恋郑少秋

森森与斑斑入行逾半世纪，曾在7、80年代红极一时，两姊妹的演艺成就，与感情生活同样受人关注。现年75岁的森森早于1967年凭借「香港歌后」美誉加盟TVB，当年凭出众美貌成为万人迷，曾与郑少秋有过一段情，惟因母亲反对，最终分手。

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随后森森在美国洛杉矶登台期间重遇旧爱、武打巨星李小龙的胞弟李振辉，两人爱火重燃，于1977年结婚并诞下一子李嘉豪，可惜婚姻仅维持六年便结束。森森经历婚变后再觅第二春，于1992年跟澳门商人王宗德结婚，并随夫到澳门生活。而森森早年曾在访问中，透露有六名孙儿，晚年享受凑孙乐。

斑斑情路坎坷

森森的胞妹斑斑却情路不顺，曾与男演员李冈拍拖。1992年斑斑痛失挚爱，男友罗石青因罹癌难忍病痛折磨，最终选择轻生，令斑斑受到打击。斑斑直到1996年跟惠天赐结婚，同年诞下儿子惠建豪，可惜结婚5年于2001年离婚收场。斑斑的前夫惠天赐于2012年在北京寓所猝逝。

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