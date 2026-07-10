Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MINGYU金珉奎黑背心电力眼神袭港 爆肌型男大派心心再举V字手势 数百Carat提前霸位逼爆机场

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-10 HKT
发布时间：20:45 2026-07-10 HKT

韩国人气男团SEVENTEEN成员MINGYU金珉奎今午抵港，准备以香港及澳门区品牌大使身份，出席明天于海港城举办的2026新品宣传活动。虽然行程紧凑，但他状态甚佳，为明日盛事提前做好准备。

MINGYU亲民举动暖透人心

出发前，MINGYU率先在仁川国际机场向现场粉丝大派心心，又挥手致意，表现亲民贴地，尽显男神风范，令在场送机的Carat尖叫不断，未登机已掀起第一波高潮。

MINGYU魅力惊人粉丝逼爆通道

数百名Carat为一睹偶像风采，提前数小时到场守候，不但将VIP通道两侧挤得水泄不通，更有人占据对面马路及楼上观景台，只求捕捉MINGYU现身的每个瞬间，足证这位「爆肌男神」的惊人号召力。

MINGYU挥手V字宠粉完美热身

下午4时25分，MINGYU经VIP通道步出，以黑色背心展现结实肌肉线条，配搭Cap帽及口罩，虽然遮住帅气面孔，但一双电力十足的眼神依然秒杀全场。他全程表现亲民，不断向媒体及粉丝点头挥手，更双手举起V字手势，宠粉举动令尖叫声此起彼落，为明日宣传活动提前上演了一场完美的热身。
 

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
8小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
10小时前
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
5小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
4小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
5小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
9小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
00:23
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
8小时前