MINGYU金珉奎黑背心电力眼神袭港 爆肌型男大派心心再举V字手势 数百Carat提前霸位逼爆机场

韩国人气男团SEVENTEEN成员MINGYU金珉奎今午抵港，准备以香港及澳门区品牌大使身份，出席明天于海港城举办的2026新品宣传活动。虽然行程紧凑，但他状态甚佳，为明日盛事提前做好准备。

MINGYU亲民举动暖透人心

出发前，MINGYU率先在仁川国际机场向现场粉丝大派心心，又挥手致意，表现亲民贴地，尽显男神风范，令在场送机的Carat尖叫不断，未登机已掀起第一波高潮。

MINGYU魅力惊人粉丝逼爆通道

数百名Carat为一睹偶像风采，提前数小时到场守候，不但将VIP通道两侧挤得水泄不通，更有人占据对面马路及楼上观景台，只求捕捉MINGYU现身的每个瞬间，足证这位「爆肌男神」的惊人号召力。

MINGYU挥手V字宠粉完美热身

下午4时25分，MINGYU经VIP通道步出，以黑色背心展现结实肌肉线条，配搭Cap帽及口罩，虽然遮住帅气面孔，但一双电力十足的眼神依然秒杀全场。他全程表现亲民，不断向媒体及粉丝点头挥手，更双手举起V字手势，宠粉举动令尖叫声此起彼落，为明日宣传活动提前上演了一场完美的热身。

