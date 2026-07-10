MC张天赋奉经理人圣旨除衫修身见人 全场尖叫爆红馆「无敌靓仔」 飞吻赠母亲呼吁歌迷珍惜家人

MC张天赋《E=MC² 演唱会2026》昨晚踏入第三场红馆演出，惊喜浪接浪，由姚焯菲的惊喜同台，到经理人May姐「圣旨」下令除衫引爆全场，再到向母亲飞吻献唱、呼吁歌迷爱惜家人。

MC张天赋邀姚焯菲惊喜同台

曾与MC合唱过的姚焯菲（Chantel）惊喜现身，合唱四年前作品《谁能避开恋爱这事情》。第一次踏上红馆四面舞台的Chantel，年仅19岁却未有脚震，淡定演出。

MC张天赋大爆首次红馆后台趣事

合唱完毕，MC大爆两人第一次见面也是在红馆。当时他正在后台房内低头玩手机，突然有人冲进来通报：「喂，MC呀，Chantel想入嚟影相呀！」他二话不说，即刻扔开手机，随手在枱面拎起一本书装模作样，然后若无其事地说：「影相？可以呀！」全程极速变脸，由「机不离手」秒变「文青看书」，场面尴尬又惹笑。Chantel听罢即笑称：「我唔系好记得呢一幕，但系我仲有keep张相㗎！」随后Chantel更大赞MC的《世一》是她最喜欢的广东歌之一，MC闻言即反问：「唔系《记忆棉》咩？」Chantel立即澄清：「唔系呀，系《世一》呀！」MC继续追击：「你唔钟意《记忆棉》呀？」Chantel补飞：「都钟意都钟意，但系《世一》系好听啲！」随即转向全场观众问：「大家觉得系咪呢？」全场歌迷即时尖叫和应，气氛热烈。

MC张天赋奉旨「惊喜一脱」

Chantel之外，昨晚最令歌迷疯狂，莫过于MC的「惊喜一脱」。唱至《反对无效》时，MC突然在台上动作尴尬地脱下白色西装外套，仅剩单薄白色背心，清减不少的身形终于在灯光下见到轮廓分明，帅气度爆灯。他腼腆笑言此举绝非自愿，而是收到经理人「May姐」的「圣旨」：「May姐落Order，佢话，『唔得呀，你今日一定要除咗见下人！』」此话一出，全场尖叫声、欢呼声几乎震裂红馆。脱去外套后的MC状态大勇，在升台上唱出《世一》，大家终于睇清楚佢修身成果，被歌迷形容为「无敌靓仔」。大批歌迷纷纷留言敲碗：「求May姐再落Order，叫佢除多啲！」

MC张天赋睡衣环节真情告白

到尾声睡衣环节，MC再次真情流露：「大家见到我着住呢套睡衣，就知道系演唱会嘅尾声喇。其实嚟到今晚呢一刻，对我嚟讲唔单止系一个演出咁简单。一路唱到呢度，我望住大家都会谂起以前好多嘅画面，由最初乜嘢都冇，我只系得一支麦克风、一个喇叭，慢慢唱到呢个咁大嘅舞台上面，呢条路并唔系我一个人行出嚟嘅，除咗工作伙伴之外，亦有一个人一直都喺我背后。」

MC张天赋揭儿时母子顶口顶面

MC回忆童年与母亲的关系，坦承当时并不甜蜜：「细个𠮶阵我同佢嘅关系都唔称得上好sweet、好亲密𠮶种，反而成日会顶口顶面，我哋会嗌交，会唔理解对方。我成日会觉得：『唉，你都唔明我。』」他续说，人大了才慢慢明白，许多关心只是换了另一种方式呈现：「其实大家都唔识得表达，而有一种关心，佢哋只系用紧另一种方式去讲。所以所谓嘅啰唆、𠮶啲担心，甚至乎𠮶啲争吵，其实背后都离唔开一个字，就系爱。只不过当时我唔识得点样去接住。到而家我学识咗一样好简单嘅事，喺每一次道别嘅时候，我都会拥抱佢，锡佢面珠，有口水𠮶种。有时只系简单一个拥抱，已经代表咗好多讲唔出口嘅事。」

MC张天赋呼吁歌迷珍惜家人拥抱至亲

MC接着表示，这首歌不仅送给现场歌迷，更要送给坐在台下的妈妈：「呢首歌除咗送畀你哋之外，亦都要送畀我妈咪。或者我哋之间仲有好多误会，好多嘢未沟通好，仲未系最好，但至少我哋拥抱𠮶一刻，我哋有贴近。」唱毕《至少相拥没错》后，MC即场向着妈妈所坐的位置送上一个甜蜜飞吻，全场即时掌声雷动，欢呼声不绝。他深呼吸一下，带着微微激动的声音向全场观众呼吁：「希望你哋听完之后，都记得要返去拥抱、锡佢一下，有口水𠮶种！」

