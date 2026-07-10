方皓玟近照曝光外貌再进化？暴瘦至容颜剧变判若两人 网民惊呼：估100次都认唔出

46岁的歌手方皓玟近日在社交平台，分享自己出席活动的照片，意外地在网上引发热议。照片中她身穿一袭简约的黑色吊带长裙，配上一头清爽的短发，身形却显得异常纤瘦，不少网民惊呼「认不出来」、「成日唔同样」、「瘦到好夸张」，甚至有网民认错她是「五索」钟睿心。

方皓玟外貌再次「进化」？

回顾方皓玟初出道时的模样，当时她走邻家女孩的清纯路线，脸颊丰腴，带点可爱的婴儿肥，给人一种健康、甜美的感觉。但随著入行多年，她的风格逐渐转向型格和前卫，身形亦随之越来越瘦。在这次曝光的最新照片中，因为极致的骨感而容颜大变，有网民忍不住留言直指：「如果唔睇名，估100次都估唔到系方皓玟」、「点解每次见到佢个样都唔同样，我完全认唔到佢」，感叹减肥对她的外貌带来了很大的影响。

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网民担心方皓玟过瘦健康亮警号

面对这组极具视觉冲击的近照，除了惊叹她容貌的进化，更多粉丝和网民是出于对她身体状况的担忧。不少人在讨论区及社交平台上留言劝阻，认为她现时的状态实在过于单薄，缺乏昔日的健康美。有网民语重心长地表示：「其实你年纪大啦，身体状况同十几廿岁唔同，你一味追求瘦，好危险。」、「过度减肥对身体唔好，以前有少少肉地仲靓」。方皓玟的极端骨感身形，让外貌转变成为网民焦点。

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