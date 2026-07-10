摄影师何宝荣今设灵 姐夫李国麟等圈中人致送花牌 遗孀忆亡夫10年前中风：多活的日子都是赚

资深电影摄影师何宝荣6月21日在家人陪伴下安详离世，享年64岁。何宝荣的丧礼于今日（10日）在香港殡仪馆设灵，明日仪式后，灵柩将移往柴湾哥连臣角火葬场进行火化。何宝荣的遗孀何梁曼仪一早到场打点。

何宝荣获群星送花牌致哀

何宝荣的丧礼灵堂布置简洁，中央摆放何宝荣面露笑容的彩色遗照，遗孀何梁曼仪的心形花牌放在前面，并写上「永远爱你」，横匾则写上「光影留芳」，灵堂亦播放何宝荣与家人的温馨生活照，以及他生前的工作片段，当中包括与张国荣的合照。

不少圈中人包括姐夫李国麟、林超贤、陈嘉上、黄又南、卫诗雅、泽东电影、杜可风、陈庆嘉、黄精甫、关秀媚、安德尊、文念中、夏永康、钱嘉乐和太太汤盈盈等送上花牌致哀。

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何梁曼仪受访时难掩哀伤，数度哽咽落泪，她透露丈夫因肺腺癌离世，今年1月正式接受治疗，感谢医护团队细心照顾。何梁曼仪表示与老公何宝荣都是修行的人，丈夫现在已升班去修行，今日大家为他做最后派对，虽然仍很想念何宝荣，但心情还好。

遗孀称何宝荣无乜遗憾

何梁曼仪又指何宝荣10几年前曾中风，认为之后的日子已经赚了，需要放手：「佢会带住我哋嘅爱上去修行。（丈夫有甚么遗愿？）要我好好生活，其实佢无乜遗憾，有机会喺最后嘅间同最爱嘅人道别，好感恩。」问到现场播放的片段是不是有很多回忆？何梁曼仪拍一拍心口，指无论见不见到丈夫都一直在她心中，并谓二人没有子女，一起谢礼的家属是丈夫的外甥。