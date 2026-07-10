郑秀文答谢会丨开骚前切烧猪 Sammi后台生猛扎扎跳士气高昂：有几多，畀几多

原定今日（10日）举行演唱会的乐坛天后郑秀文（Sammi），虽因舞台安全问题延期，但为了回馈歌迷，依旧在启德主场馆举行三场「答谢会」。在答谢会正式开始前，郑秀文与整个演唱会团队在后台举行了切烧猪拜神仪式，祈求演出顺利圆满（GOOD SHOW）。

郑秀文后台切烧猪显兴奋状态大勇

根据唱片公司官方影片频道分享的后台仪式短片，穿上抢眼黄色外套的郑秀文在工作人员的欢呼声中，显得精神奕奕，状态大好。在切烧猪环节，郑秀文与团队成员们一同兴奋地进行仪式，现场士气高昂。完成仪式后，心情极佳的郑秀文更忍不住手舞足蹈、扎扎跳，并第一时间拿起烧猪品尝，更开心地左手一块、右手一块，吃得津津有味，尽显其率性可爱的一面，可见延期决定无损团队的团结与气氛。

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郑秀文为自己打气：路上有光

与此同时，郑秀文亦透过Instagram的限时动态分享心情。她先发布了一张在舞台灯光下的彩排背影照，并配上文字：「只要不放弃，总会有出路。而路上，有光。」，似乎是为自己及团队面对挑战时的鼓励。其后，郑秀文再发布另一张展示手臂肌肉线条的照片，并写上：「尽做。有几多，畀几多。」表达出她将在答谢会上全力以赴，将最好的表演呈现给观众的决心，完全不受演唱会延期事件影响。

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郑秀文答谢会场外直击：