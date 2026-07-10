办公室剧后丨邓智坚构思内心小剧场描写办公室现象 刘雅丽演「mean精」似到足 梁嘉琪做转换跑道过气明星成写照

由邓智坚编剧及执导的舞台喜剧《办公室剧后》，以贴地幽默方式呈现OL的职场生存乱象。今次邀得舞台剧后刘雅丽、演艺学院高材生梁嘉琪、「HOY一姐」卢颂恩（妹头）、「香城一姐」张锦霞（阿霞），以及搞笑能手张翼东、苏育辉，一同打造全新喜剧《办公室剧后》。作品以共鸣化为笑声、以泪水化为幽默，将于今年10月23-25日、27-31日，晚上8时假香港艺术中心寿臣剧院开心上演共8场。门票将于7月13日正午12时起于KLOOK售票平台公开发售。

邓智坚赞演员幽默感十足

导演兼编剧邓智坚表示，故事表面描写办公室现象，其实是每位女主角的内心小剧场：「无论返工定系生活，用剧场去呈现内心嘅小剧场，系最切合主题、亦最好玩嘅地方。今次所有演员都好有幽默感。」

刘雅丽自嘲「鳄鱼头老衬底」

刘雅丽在剧中饰演劲mean高层主管，正是导演口中的「老屎忽」。她笑言：「角色有啲似我，鳄鱼头、老衬底，平时啲人睇我个样以为我好恶。今次同呢班人合作好新鲜，我最大挑战系我好少做喜剧，今次系轻喜剧，希望俾大家见到我另一面。」

梁嘉琪等足30年与邓智坚合作

梁嘉琪坦言舞台剧演出经验不多，今次饰演一名过气明星，转跑道到办公室工作的内耗低层：「自己一直都好期待演舞台剧，同邓智坚导演认识30年，但未正式合作过。我毕业后参与舞台剧嘅机会唔多，所以好期待今次班底，自己都好紧张。对我嚟讲，我系舞台剧新人，角色系一个转换跑道揾人生目标嘅人，我都有问导演系咪就住我写呢个角色。」她笑言自己一定不适合在办公室同人相处，但今次可以剧中一试。

妹头梁颂恩圆梦首演舞台剧

首次演出舞台剧的妹头，今次饰演双面助理兼单亲妈咪角色：「现实中我唔系婆妈嘅人，我系会直接讲。」她惊喜透露：「导演揾我真系喜出望外，本身我同佢唔认识，但𠮶刻我好想做舞台剧，结果一拍即合。我一直都有舞台剧梦想，细个已经系戏剧学会，攞过学校奖项，但出嚟之后冇试过做舞台剧。今次同所有演员都未合作过，净系有时同霞姐撞吓样，好期待今次演出。」

张锦霞演扮工使者劲兴奋

搞笑担当阿霞饰演扮工使者，演出叫人期待：「今次有前辈揾我，真系好开心。我以前细个喺CD舖做part-time 嘅时候已经睇佢哋嘅舞台剧DVD，知道可以一齐演真系好兴奋，期待大于紧张。之前喺演艺课堂认识咗梁嘉琪，好期待同大家合作，特别系刘雅丽姐姐。我返去同阿妈讲，佢都劲开心。」

