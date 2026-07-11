程可为咳血惊揭肺部奇特状况 坚持「清醒」直击手术 拒强求爱情：为听假话被骗太蠢

有「隐形富婆」之称的70年代绿叶程可为从TVB第一期艺训班毕业后入行至今超过50年，多年来一直效力TVB，直至2023年承认早已改签一年一骚，当时曾一度觉得「好似老公唔畀家用、唔钟意自己」来形容转约后的心情，更坦言曾感到难受，但因为太喜欢演戏而选择继续坚持。

程可为满足现状好开心

不过生活无忧的程可为在不开工的日子，四出吃喝玩乐兼与好友聚会，所以多年来状态依然很好，皮肤依然白滑紧致，脸上几乎看不见岁月痕迹，程可为曾表示钟情饮用价值不菲的陈年普洱茶饼外，坚持「过午不食」的概念，晚上尽量空肚的习惯，程可为近日接受资深传媒人汪曼玲的YouTube《快拍.曼镜头》的访问，她直言：「我觉得我而家系最开心，冇嘢需要担心。」

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程可为经历健康危机一度陷生死边缘

程可为在访问上表示自己可以面对和解决问题，惊爆早前经历了一场生死边缘的健康危机：「佢哋成日都话揾个伴嚟做咩？我试过呀，话畀你听系真嘅。无端白事呢，我感冒，咳，咳𠮶时竟然系咳出血，我有点惊。于是去揾医生睇啰。当时真系以为系感冒、咳、咳。医生就叫我去照下个肺。佢照到个肺，佢话如果冇事就唔联络你喇，有事再留言同你联络。咁我就大安旨意，有工返，照完就冇再谂喇。」殊不知翌日收到医生的电话，虽然不是cancer，但肺部多了一条血管：「香港嚟讲呢啲纪录呢，万中都冇0.1%有人系咁嘅。点解六合彩又冇我中啊？中啲咁嘅嘢。医生话呢条血管呢，已经粗到好似牙签咁粗，我仲要日日去挨夜，真系好危险，假如呢条血管充血，爆咗，即系𠮶条血管，𠮶条多余嘅血管，喺你个肺部𠮶度，伸展𠮶啲其他嘅分支血管爆咗，𠮶啲血就会封咗你个肺，咁你喺好短时间就可以走人喇。」

程可为清醒直击手术过程

程可为当时医生写纸给她入公立医院接受微创手术：「我一入去，医生就问我要全身麻醉，定系你可以局部麻醉呀？我就话局部就得，我同佢讲：『入咗嚟呢个手术室，我嘅生命就交咗俾你。你如果觉得我唔得喇，你唔好觉得唔开心，因为呢个，冇办法嘅，唔系你想整死我，而系命运安排我要走喇。但系如果唔系，我想要求，你畀个mon，你三个镜头，放喺我床脚尾，畀我睇住，你哋同我做手术嘅过程，𠮶次做完，都成三个钟头。一路都系同医生喺度讲笑、倾偈。」程可为续说：「咁又咁样做完，又过一关。你话，人系咪靠你嘅思维呀？样样都旨意人，郁下又唔得，点解要咁懦弱呢？点解唔可以面对真真正正嘅自己，应该点样做，就系点样行路啦。有咩好惊呀？ 我唔钟意倚赖人，绝对唔会。我其实很怕麻烦人。我真系一个好怕麻烦人嘅人。能够自己解决到，我都希望能够自己去解决。除非真系逼不得已，我先至去烦别人。呢个就系我自己嘅个性。」程可为还表示相信欠别人的事一定要还：「问题就系，咩方式去还？几时去还？今生去还，定系第二世去还？做咩以往，我哋唔知道，我哋从边度嚟嘅，系咪以往嘅时候，我哋做咗啲唔啱嘅事，带到嚟今生？冇人知道。但我还是相信，欠嘅一定要还，时间问题。我好相信，尤其是我而家呢个年纪，我更加相信。」

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程可为坦言不怕死亡

程可为续说：「我个人不藏心事，绝对不藏。因为你藏喺里面，总系郁喺里面，你唔开心，冇必要呀。你有朋友，可以分享嘅，就同人哋讲下，吐出嚟就冇事喇。点解要觉得寂寞啫？点解要怕寂寞啫？今时今日，𠮶啲咁有学问嘅人呀，都系因为怕寂寞，而被人呃嘅。真嘅，我明白。佢哋不能够忍受寂寞，事必一定要有人，说假的话，即系「嘘寒问暖」咁样。要人氹，然后笑完，满足开心。 朋友有好多，有啲朋友可以与他倾谈投契的话，有啲就系大家出嚟食完饭，哈哈哈，笑完开心嘅时间，就各自返屋企。你收藏自己，然后就等待，𠮶啲安慰你嘅假说话，点解要咁样？点解要咁蠢呀？我唔识解释，我真系唔知道。对我嚟讲，我觉得，我唔要呢啲啰，你自己理智少少啦。命系生成嘅，再三告诉你们，唔系你嘅东西，强求都冇用，得到都被人呃。 你唔觉得我而家好开心咩？我已经七十几岁，点解要搞咁多事？成日都好强求人哋嘅嘢，唔系自己嘅，俾咗你，你都享唔到呢个福，仲有我真系唔系几怕死亡。正如我刚才话俾你听，真真正正入咗手术室，我系交俾医生，我系很理智嘅。医生唔会害你，佢唔系想整死你嘅嘛。救得你，就帮下你啰；救唔到，就走人啰。点解要咁怕？成日都惊第二个世界。一定死咗就去唔好嘅世界咩？你喺今生都冇做错，唔啱嘅事，对唔住别人，你怕咩去第二个世界？或者𠮶度比呢度更开心，边个知道？」