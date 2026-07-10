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张德兰8.22澳门再开个唱 感恩入行60载获歌迷支持延续音乐历程

影视圈
更新时间：19:15 2026-07-10 HKT
发布时间：19:15 2026-07-10 HKT

早前张德兰的首个红馆演唱会叫好叫座，一票难求，当晚德兰姐以她的金曲会友，她在台上一举手一投足完全显露出经典歌手的独特气派。

张德兰红馆个唱叫好叫座

在这场红馆个唱圆满完成后，很多歌迷也纷纷要求德兰姐快点再次举行演唱会！早前主办单位公布将于8月22日(星期六)，在伦敦人综艺馆举办《张德兰情若真巡回演唱会》澳门站，届时德兰姐会以全新的节目编排答谢远道到澳门支持她的歌迷。票价分别为$1080、$680、$380 三种，7月10日下午二时正在Cityline购票通优先发售，7月16日中午十二时正于金光票务、大麦公开发售。

张德兰左手伤势近痊愈

德兰姐感恩表示：「今次《情若真巡回演唱会》澳门站希望继续能与歌迷一同庆祝入行60年，与一直支持我的歌迷聚首一堂，并再度延续我多年来的音乐历程。大家也可以透过社交平台告诉我想听什么歌，我会和监制用在选曲上的参考；还有一个好消息要告诉大家，上次意外受伤的那只左手已经接近痊愈，我会继续努力，务求在今个暑假即将结束前，在伦敦人综艺馆带给大家一个难忘的音乐会。」
 

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