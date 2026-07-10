吴彦祖呻拍新片狂食颓饭好难顶？矛头疑指向《九龙城寨》 质疑贪平或有亲戚关系投诉无果

吴彦祖（Daniel）与名模太太Lisa S.带同女儿吴斐然（Raven）定居美国后，有一段时间留在当地发展，吴彦祖曾试过因为片场伙食问题，拍片放到抖音。近日吴彦祖现身网上频道节目时，再度对开工时供应的饭盒有意见，直言「特别唔好食」，最后要自己带饭，解决医肚问题。

吴彦祖大饱口福

吴彦祖最近回归香港影坛，继早前主演电影《寒战1994》大获好评后，近月为导致郑保瑞执导的新片《九龙城寨之终章》拍摄，吴彦祖更为角色剃头，以光头及留须造型，展现粗犷魅力。吴彦祖日前作客好友「廿四味」成员Brian（李凯贤）的YouTube频道节目《Let's Go Eat with Brian》，二人品尝高级的和牛怀石料理，吴彦祖在接近节目尾声时，非常感慨指与李凯贤叹美食，实在比剧组的饭盒好食太多。他更大呻拍新片的提供的饭盒「好难顶」，被网民质疑矛头指向《九龙城寨之终章》剧组。

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吴彦祖拍《寒战》饭盒有家感觉

吴彦祖忆述拍摄《寒战》时，剧组的饭盒有一种「似返咗屋企」，明白拍戏食饭盒是常态。但吴彦祖毫不留情地批评，最近开工的剧组供应饭盒的质素，多度投诉后仍无改善。吴彦祖直指：「唔知点解呢个剧组嘅饭盒系特别唔好食，唔系麻麻哋，系难食嘅。唔明点解，可能平啰，或者我哋剧组有个亲戚喺呢间餐厅呢，唔知啦，总言之大家都投诉过，冇变过，依家我要自己带饭食，I make my own lunch。」

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吴彦祖因饭盒难食连宵夜要自备

吴彦祖自爆拍摄两个月时间，饭盒款式只有十款不断轮回。吴彦祖对宵夜的安排同样吃不消：「我十几年冇试过McDonald's，连续两晚食咗呢个宵夜，因为冇计啊嘛，跟住我就焗住要自己带埋自己嘅宵夜。」在节目中吴彦祖未有提及是哪个剧组，但有网民质疑他是暗示对《九龙城寨之围城》续篇《终章》剧组的膳食有不满，事关他自爆是近来的经历，而且拍摄进行了两个月，而《九龙城寨之终章》于4月中旬开拍，有指吴彦祖加入剧组拍摄大概是5月的事，刚好入剧组约两个月。

吴彦祖美国开工得两粒肉丸配白饭

其实吴彦祖已不是第一次对片场的伙食有意见，早在2024年曾在抖音分享影片，当时吴彦祖身处美国开工，有自己的休息车。吴彦祖因为迟去饭堂，已没有蔬菜或其他配菜，最后吴彦祖展示剧组的饭盒，只得两粒肉丸配白饭，他向镜头苦笑，露出一脸无奈。

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