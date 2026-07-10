非份之罪｜「一亿杀机」真有其事 取材自台湾5亿高中生案 继承遗产后登记同性婚姻不久身亡

TVB全新剧集《非份之罪》由金牌监制王心慰（Amy）操刀、翁善莹编审，剧集以六个单元故事构成，「无脸女尸」和「石棺禁恋」已经告一段落，第三个单元「一亿杀机」于昨日（7月9日）播出。首集播出后，在网上已经制造了不少话题，因剧情够癫够破格，尤其陈炜被李家鼎「霸王硬上弓」床戏，成为焦点。

「一亿杀机」原型案件是「5亿高中生假结婚案」

「一亿杀机」的原型案件是2023年发生在台湾台中的「5亿高中生假结婚案」。案情指一名赖姓高中生，刚从过世爷爷手上继承了市值超过1亿港元（5亿台币）的房产，继承遗产后不久，赖姓高中生竟与协助处理房产的地政士助理夏姓男子，前往户政事务所登记同性婚姻，两人的结婚后，登记结婚后短短2小时，赖姓高中生被发现从夏姓男子位于10楼的住处离奇堕楼身亡，事件引发了社会对谋财害命的巨大疑云。

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在《非份之罪》的改编单元中，剧组保留了「一亿天价遗产」与「继承人离奇死亡」的核心悬疑骨架，同时注入了更为扭曲、复杂的家族伦常冲突。故事围绕在村长「张建国」李家鼎暴毙后留下的亿元遗产，宣布由孙儿「张绍聪」施焯日独自继承，随即在大家族中掀起暗涌。「张建国」李家鼎出殡当日，灵堂上「张绍聪」施焯日的身世秘密突然被撕开，崩溃的他激动离家出走，最终被发现惨死在村屋中，死状极其骇人，随著嫌疑人在「邓淑娴」卢宛茵、「悦萍」陈炜和「张宏智」徐荣之间不断反转，案件变得更加扑朔迷离。

「张绍聪」施焯日死后留下信托基金，让「悦萍」陈炜夺得大屋业权，引来痛失爱子的「邓淑娴」卢宛茵强烈质疑其弑孙夺产。随著警方透过智能手表锁定死亡时间，嫌疑直指「悦萍」陈炜。然而在「邓淑娴」卢宛茵联手「带弟」林秀怡追查、警方即将收网之际，「张宏智」徐荣为保护「悦萍」陈炜竟突然自首认罪；爱子心切的「邓淑娴」卢宛茵随后亦顶罪自招，令案情陷入真假凶手的胶著泥沼。所幸，「带弟」林秀怡在大宅执拾时意外发现关键证物，这宗围绕一亿遗产的弑亲血案，终于迎来扭转局面的终极曙光。

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