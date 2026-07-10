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家传之「保」2丨刘颖璇回应乐易玲生日会失窃事件：去年未出席不知涉事者身份 为发型师父亲洗头重温童年回忆

影视圈
更新时间：18:45 2026-07-10 HKT
发布时间：18:45 2026-07-10 HKT

刘颖璇（Tiffany）今日出席TVB节目《家传之「保」2》记者会，受访时表示邀得发型师父亲上镜令她甚紧张，最大考虑是爸爸怕丑一面，惊被朋友在电视认出，但最后亦成为父女珍贵画面。Tiffany透露节目中为父亲洗头吹发为真实过程，没有想过会换转角色：「细个成日去发型屋，睇过佢点整头发。开头我唔觉得吹头唔得，系去到分界搞错方向，剪发就真系冇可能。」

刘颖璇从小到大都由父亲修剪头发

她更分享从小到大都由父亲修剪头发，虽然近年机会较少：「但有时出活动个头都系佢set，或者修一修。有一次剪短头发，但剧组觉得唔够短，临急临忙都系由爸爸剪短佢。」

刘颖璇新剧再做打女周身伤

Tiffany谈到新近工作时指正在拍摄剧集，已入剧组超过一个月，预计八月中完成拍摄，她透露继续做打女：「都有周身伤，吊威吔摩擦到瘀晒！」在节目预告中亦可见伤痕。

刘颖璇自家服装品牌机场开实体店

刘颖璇自家服装品牌在机场一号客运大楼禁区范围开设实体店，表示生意发展顺畅，回本与否则要靠大家支持：「实体铺喺7月1号已经开咗，会系长期经营，我久唔久都会入去。」

刘颖璇仅在今年出席乐易玲生日会

另外，提到《东周刊》独家爆乐易玲去年生日发生Labubu失窃事件，刘颖璇表示自己仅在今年出席，去年未有参与，虽然有在社交媒体见到报道，但在生日会上则未听闻有人提起事件，亦不知道涉事者真实身份为谁。

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