姚焯菲担任张天赋演唱会嘉宾惨被嘘：走啦，X！ 网民谴责无礼观众 斥行为影衰MC

MC张天赋《E=MC² 演唱会2026》近日于红馆举行，前晚（8日）第三场邀请了「声梦小花」姚焯菲担任嘉宾，却引来台下部分观众发出嘘声甚至爆粗，网上疯传的影片更清楚可听到有观众疑对台上的姚焯菲大叫「走啦，X！」事件迅速在网上发酵，引起网民热议。

姚焯菲做MC演唱会嘉宾惨被嘘

不少网民及姚焯菲的粉丝纷纷留言，批评该名观众发出嘘声及爆粗的行为「低质」、「无礼貌」，更斥他们「虾细路」。有人认为无论是否喜欢该位嘉宾，也不应在现场作出如此不尊重人的行为，更有留言指这种举动「影衰MC」。

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姚焯菲首踏红馆四面台表现淡定

年仅19岁的姚焯菲首次踏上红馆四面台，与MC张天赋合唱四年前的作品《谁能避开恋爱这事情》，表现淡定。合唱过后，MC张天赋在台上大爆二人首次见面的趣事，忆述当年姚焯菲到后台要求合照时，他为掩饰正在玩手机，竟拿起书本「扮文青」，场面惹笑。姚焯菲则笑言仍保留著该张合照，并大赞MC的《世一》是她最喜欢的广东歌之一。

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姚焯菲获网民力撑 谴责无礼观众

对于演唱会上的风波，网上言论大多倾向支持姚焯菲，并谴责作出无礼行为的观众。有现场观众在网上澄清，指大部分人都表现友好，相信只是「红区个别人士太过份」。亦有网民表示：「其实佢唱歌几好听」、「Chantel加油，一定要发光发亮比其他人看见」。

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