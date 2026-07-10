Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚焯菲担任张天赋演唱会嘉宾惨被嘘：走啦，X！ 网民谴责无礼观众 斥行为影衰MC

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-10 HKT
发布时间：18:30 2026-07-10 HKT

MC张天赋《E=MC² 演唱会2026》近日于红馆举行，前晚（8日）第三场邀请了「声梦小花」姚焯菲担任嘉宾，却引来台下部分观众发出嘘声甚至爆粗，网上疯传的影片更清楚可听到有观众疑对台上的姚焯菲大叫「走啦，X！」事件迅速在网上发酵，引起网民热议。

姚焯菲做MC演唱会嘉宾惨被嘘

不少网民及姚焯菲的粉丝纷纷留言，批评该名观众发出嘘声及爆粗的行为「低质」、「无礼貌」，更斥他们「虾细路」。有人认为无论是否喜欢该位嘉宾，也不应在现场作出如此不尊重人的行为，更有留言指这种举动「影衰MC」。

相关阅读：姚焯菲演唱会2026丨Chantel首个个人演唱会  8.29麦花臣开骚  票价/VIP福利/购票日期懒人包

姚焯菲首踏红馆四面台表现淡定

年仅19岁的姚焯菲首次踏上红馆四面台，与MC张天赋合唱四年前的作品《谁能避开恋爱这事情》，表现淡定。合唱过后，MC张天赋在台上大爆二人首次见面的趣事，忆述当年姚焯菲到后台要求合照时，他为掩饰正在玩手机，竟拿起书本「扮文青」，场面惹笑。姚焯菲则笑言仍保留著该张合照，并大赞MC的《世一》是她最喜欢的广东歌之一。

相关阅读：张天赋演唱会丨分享激减15磅地狱餐单 内脂急跌仍冇胆除衫只敢骚手臂

姚焯菲获网民力撑  谴责无礼观众

对于演唱会上的风波，网上言论大多倾向支持姚焯菲，并谴责作出无礼行为的观众。有现场观众在网上澄清，指大部分人都表现友好，相信只是「红区个别人士太过份」。亦有网民表示：「其实佢唱歌几好听」、「Chantel加油，一定要发光发亮比其他人看见」。

MC张天赋拒认恋网红Cherry？

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
7小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
7小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
4小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
8小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
3小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT