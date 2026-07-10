袁伟豪晒法拉利感叹毕生积蓄买心头好 马国明乱入羡慕留3字 「亿万驸马」住逾6千万豪宅

45岁的袁伟豪向来是爱车之人，近日他在社交平台上分享为座驾进行美容保养的照片和影片，主角是一辆鲜黄色的经典法拉利F355 Berlinetta，瞬间吸引众多目光。从他发布的片段可见，这辆保养得宜的跑车在汽车美容店内闪闪发光，无论是车身流线型的线条、弹出式头灯，还是引擎内部都一尘不染。袁伟豪拍片时还大特写法拉利的标志，满带自豪地发文：「经典情怀老车款，每隔一段时间就要为他做一个好好保护。法拉利老了，仍然是法拉利。」网民纷纷留言羡慕他婚后升呢，不仅住豪宅，还可以拥有法拉利的富豪生活。

袁伟豪保养法拉利疑变炫富

袁伟豪分享法拉利的贴文在网上疯传，好友马国明忍不住留言大赞：「靓到呢」，而袁伟豪亲自回复：「毕生嘅积蓄」，暗示这辆靓车是他努力多年的心血结晶。不过这番言论却引起网民的质疑，指这款法拉利目前市价大约80万港元，对比他现时富裕的生活水平，很难称之为「毕生积蓄」，似乎有点言过其实，但也有粉丝力撑他，认为他入行多年，若凭自身努力赚钱买心头好，绝对无可厚非。

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袁伟豪娶内衣大王女儿张宝儿

袁伟豪自2020年迎娶落选港姐张宝儿后，便一直被外界封为「亿万驸马」。两人婚后三年抱两，育有两子「袁咕碌」及「袁氹氹」，虽然早前被目击接大仔放学后，一家三口搭港铁体验「平民生活」，但其实他们的安乐窝极具奢华。袁伟豪与老婆现居于清水湾著名豪宅屋苑「傲泷」，该单位是婚前以联名方式斥资逾6,568万港元购入的花园复式户，实用面积达2,205平方呎，更附有568平方呎的私人花园。有传当时张宝儿的「内衣大王」父亲为女儿支付4,000万作为嫁妆，财力雄厚，网民纷纷表示80万已掏空积蓄，袁伟豪实在太过谦虚。

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