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麦玲玲师徒拍海味贺年广告鲍鱼任食 十月「人夫演唱会」再合体 踢爆农夫酬劳三级跳

影视圈
更新时间：18:15 2026-07-10 HKT
发布时间：18:15 2026-07-10 HKT

跨界艺人麦玲玲近日与农夫两位成员C君和陆永合体，为海味品牌拍摄贺年广告。身为「师傅」的玲玲姐当场爆料：「佢两个近来接咗好多广告，酬劳仲收得相当唔错㗎！」农夫闻言即抢白道：「我哋拍开剧，多得你关照啫，但点解到而家先第一次合作拍广告？系咪以前你帮我哋推晒？定系你开嘅价太高？」说罢又正色补充：「今次酬劳我哋好满意，最紧要系食得好，任食鲍鱼㖞，仲要唔停口咁食！」拍摄期间，三师徒嬉闹不断，现场满是欢笑声，工作人员要频频忍笑先至可以继续工作。

麦玲玲难度期仍力撑农夫内地巡演

除咗广告赚得盆满钵满赚到满堂红，农夫亦即将在内地展开巡回演唱会，当然继续邀请镇台之宝麦玲玲担任常驻嘉宾。不过两人大叹：「佢（玲玲）好难度期啰！」

麦玲玲再加码客串人夫骚吸百万飞

谈到将联同张继聪举办「人夫演唱会」，农夫不忘「提示」玲玲说：「到时你又嚟客串吓，最紧要系佢买得多飞，本身佢都买得多，做嘉宾买得仲多，一场买超过百万（门票价值）㗎！」
 

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